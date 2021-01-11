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В Могилеве с погоней задержали пьяного бесправника – видео
12.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв - Sputnik. Могилевчанина задержали за управление автомобилем в пьяном виде, подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
ГАИ Гомеля
Сотрудники ГАИ вечером 9 января задержали водителя Volkswagen Passat: он ехал с невключенными фарами, проигнорировал требование остановиться и хотел скрыться через бордюр во дворах.
Как оказалось, машиной управлял 18-летний житель Могилева, который не получал водительского удостоверения, медосвидетельствование показало, что он был пьян: содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1,6 промилле.
Поездка молодому человеку обойдется дорого: максимальный штраф может составить 4 350 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на срок 5 лет.
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Водитель автомобиля Volkswagen Passat проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться во дворах. Теперь ему грозит штраф до 4350 рублей.
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