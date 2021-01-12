Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая

Источник материала: UDF



Фото: vesti.ru

«Сын дает мне советы, и не только мне. У сына своя точка зрения. Каждый день говорит: «Папа, ты не прав»… Иногда я прошу его закрыть рот, а иногда понимаю, что он прав, особенно сейчас», – рассказал Лукашенко.

Фото: vesti.ru

«Лукашенко рассматривает многие варианты, в том числе и этот»





Фото: ucpb.org

«Думаю, Лукашенко рассматривает многие варианты, в том числе и этот. Но он прекрасно понимает, что это не задача сегодняшнего или завтрашнего дня. Передать сыну страну в том состоянии политического брожения, в котором она находится сегодня, – не вариант. Пока он озабочен тем, как навести порядок, как он это понимает, как сделал это после выборов 2010 года», – сказал Марголин.

«Как в любой монархии принца рано или поздно начинают вводить в политику, выводить на публику, на дипломатический уровень. Если раньше младшего сына Лукашенко только показывали рядом с отцом, то теперь постепенно начинают давать ему слово, показывать его внутренний мир российскому зрителю», – отметил Марголин.

«Лукашенко не в первый раз озвучивает подобные заявления, он даже называл сына «главным оппозиционером». Но насколько его взгляды действительно альтернативные пока можно только догадываться, независимых источников информации у нас нет. И, как я понимаю, Николай не имеет страниц в соцсетях, где высказывал бы свою точку зрения», – сказал Марголин.

«Конечно, же Лукашенко мечтает пойти по азербайджанскому пути»





Фото: racyja.com

«Конечно, же он об этом мечтает. Другое дело, что нюансов, обстоятельств и препятствий для этого очень много. Неизвестно, сумеет ли Лукашенко сохранить власть хотя бы в этом году», – сказал Корнеенко.

«Думаю, выросший в такой среде ребенок по-своему несчастен, но не думаю, что стоит рассчитывать на то, что он может являться реальным оппозиционером по отношению к отцу», – считает Корнеенко.

«Думаю, таких давно нет. Команда формируется по принципу строгого подчинения. Выгодно иметь только ту позицию, которая нравится Лукашенко. Независимые люди исчезли из его окружения еще в 1995 году. Тот же министр внутренних дел Юрий Захаренко, который отказывался нарушать законы и Конституцию. Сегодня остались Макеи с Эйсмонтами. Лукашенко не любит гонцов, приносящих дурные вести, и гонцы это знают», – полагает Корнеенко.

«Узнать в современном мире о реальной ситуации в стране, о масштабе протестов – не проблема. Другое дело, хочет ли это знать Лукашенко? Мне кажется, нет», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая Другое дело, что слишком много обстоятельств, которые помешают Коле занять место во власти.

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