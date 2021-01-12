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Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая
Источник материала: UDF
Фото: vesti.ru
Николай предпочитает открыто высказывать свое мнение, аргументируя это тем, что больше никто руководителю Беларуси не скажет «так откровенно», что тот неправ.
«Сын дает мне советы, и не только мне. У сына своя точка зрения. Каждый день говорит: «Папа, ты не прав»… Иногда я прошу его закрыть рот, а иногда понимаю, что он прав, особенно сейчас», – рассказал Лукашенко.
Показательно, что немалая часть программы на телеканале «Россия 1» была посвящена самому 16-летнему Николаю. Но руководитель Беларуси вновь подчеркнул, что ни один из его сыновей не будет профессионально заниматься политикой.
Фото: vesti.ru
UDF.BY поинтересовался у экспертов: действительно ли Лукашенко не думает о политическом будущем Николая?
«Лукашенко рассматривает многие варианты, в том числе и этот»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны не может не задумываться о политическом будущем младшего сына.
Фото: ucpb.org
«Думаю, Лукашенко рассматривает многие варианты, в том числе и этот. Но он прекрасно понимает, что это не задача сегодняшнего или завтрашнего дня. Передать сыну страну в том состоянии политического брожения, в котором она находится сегодня, – не вариант. Пока он озабочен тем, как навести порядок, как он это понимает, как сделал это после выборов 2010 года», – сказал Марголин.
По его мнению, со стороны Лукашенко в отношении сына «мы пока видим просто пробные шаги».
«Как в любой монархии принца рано или поздно начинают вводить в политику, выводить на публику, на дипломатический уровень. Если раньше младшего сына Лукашенко только показывали рядом с отцом, то теперь постепенно начинают давать ему слово, показывать его внутренний мир российскому зрителю», – отметил Марголин.
Неужели Николай действительно имеет мнение, которое существенно разнится с позицией отца?
«Лукашенко не в первый раз озвучивает подобные заявления, он даже называл сына «главным оппозиционером». Но насколько его взгляды действительно альтернативные пока можно только догадываться, независимых источников информации у нас нет. И, как я понимаю, Николай не имеет страниц в соцсетях, где высказывал бы свою точку зрения», – сказал Марголин.
«Конечно, же Лукашенко мечтает пойти по азербайджанскому пути»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что «не верит ни одному слову Лукашенко». По его мнению, тот думает о том, как пойти по азербайджанскому пути, где после отца правит сын Ильхам Алиев.
Фото: racyja.com
«Конечно, же он об этом мечтает. Другое дело, что нюансов, обстоятельств и препятствий для этого очень много. Неизвестно, сумеет ли Лукашенко сохранить власть хотя бы в этом году», – сказал Корнеенко.
По его мнению, вряд ли Николай придерживается либеральных взглядов.
«Думаю, выросший в такой среде ребенок по-своему несчастен, но не думаю, что стоит рассчитывать на то, что он может являться реальным оппозиционером по отношению к отцу», – считает Корнеенко.
Есть ли в ближайшем окружении Лукашенко кто-то кроме младшего сына, кто может выразить свое мнение и озвучить альтернативную точку зрения?
«Думаю, таких давно нет. Команда формируется по принципу строгого подчинения. Выгодно иметь только ту позицию, которая нравится Лукашенко. Независимые люди исчезли из его окружения еще в 1995 году. Тот же министр внутренних дел Юрий Захаренко, который отказывался нарушать законы и Конституцию. Сегодня остались Макеи с Эйсмонтами. Лукашенко не любит гонцов, приносящих дурные вести, и гонцы это знают», – полагает Корнеенко.
Выходит, руководитель страны может узнать о реальном положении дел только их прессы?
«Узнать в современном мире о реальной ситуации в стране, о масштабе протестов – не проблема. Другое дело, хочет ли это знать Лукашенко? Мне кажется, нет», – отметил Корнеенко.
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