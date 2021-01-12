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Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая

12.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая
Фото: vesti.ru
В интервью телеканалу «Россия 1» Александр Лукашенко рассказал, что с младшим сыном дома постоянно обсуждает политические вопросы, иногда это происходит даже на повышенных тонах.

Николай предпочитает открыто высказывать свое мнение, аргументируя это тем, что больше никто руководителю Беларуси не скажет «так откровенно», что тот неправ.

«Сын дает мне советы, и не только мне. У сына своя точка зрения. Каждый день говорит: «Папа, ты не прав»… Иногда я прошу его закрыть рот, а иногда понимаю, что он прав, особенно сейчас», – рассказал Лукашенко.


Показательно, что немалая часть программы на телеканале «Россия 1» была посвящена самому 16-летнему Николаю. Но руководитель Беларуси вновь подчеркнул, что ни один из его сыновей не будет профессионально заниматься политикой.

Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая

Фото: vesti.ru

UDF.BY поинтересовался у экспертов: действительно ли Лукашенко не думает о политическом будущем Николая?

«Лукашенко рассматривает многие варианты, в том числе и этот»


Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны не может не задумываться о политическом будущем младшего сына.

Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая

Фото: ucpb.org

«Думаю, Лукашенко рассматривает многие варианты, в том числе и этот. Но он прекрасно понимает, что это не задача сегодняшнего или завтрашнего дня. Передать сыну страну в том состоянии политического брожения, в котором она находится сегодня, – не вариант. Пока он озабочен тем, как навести порядок, как он это понимает, как сделал это после выборов 2010 года», – сказал Марголин.


По его мнению, со стороны Лукашенко в отношении сына «мы пока видим просто пробные шаги».

«Как в любой монархии принца рано или поздно начинают вводить в политику, выводить на публику, на дипломатический уровень. Если раньше младшего сына Лукашенко только показывали рядом с отцом, то теперь постепенно начинают давать ему слово, показывать его внутренний мир российскому зрителю», – отметил Марголин.


Неужели Николай действительно имеет мнение, которое существенно разнится с позицией отца?

«Лукашенко не в первый раз озвучивает подобные заявления, он даже называл сына «главным оппозиционером». Но насколько его взгляды действительно альтернативные пока можно только догадываться, независимых источников информации у нас нет. И, как я понимаю, Николай не имеет страниц в соцсетях, где высказывал бы свою точку зрения», – сказал Марголин.


«Конечно, же Лукашенко мечтает пойти по азербайджанскому пути»


Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что «не верит ни одному слову Лукашенко». По его мнению, тот думает о том, как пойти по азербайджанскому пути, где после отца правит сын Ильхам Алиев.

Эксперты: Лукашенко, конечно же, думает о политическом будущем сына Николая

Фото: racyja.com

«Конечно, же он об этом мечтает. Другое дело, что нюансов, обстоятельств и препятствий для этого очень много. Неизвестно, сумеет ли Лукашенко сохранить власть хотя бы в этом году», – сказал Корнеенко.


По его мнению, вряд ли Николай придерживается либеральных взглядов.

«Думаю, выросший в такой среде ребенок по-своему несчастен, но не думаю, что стоит рассчитывать на то, что он может являться реальным оппозиционером по отношению к отцу», – считает Корнеенко.


Есть ли в ближайшем окружении Лукашенко кто-то кроме младшего сына, кто может выразить свое мнение и озвучить альтернативную точку зрения?

«Думаю, таких давно нет. Команда формируется по принципу строгого подчинения. Выгодно иметь только ту позицию, которая нравится Лукашенко. Независимые люди исчезли из его окружения еще в 1995 году. Тот же министр внутренних дел Юрий Захаренко, который отказывался нарушать законы и Конституцию. Сегодня остались Макеи с Эйсмонтами. Лукашенко не любит гонцов, приносящих дурные вести, и гонцы это знают», – полагает Корнеенко.


Выходит, руководитель страны может узнать о реальном положении дел только их прессы?

«Узнать в современном мире о реальной ситуации в стране, о масштабе протестов – не проблема. Другое дело, хочет ли это знать Лукашенко? Мне кажется, нет», – отметил Корнеенко.
 
 
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