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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гражданская война в Беларуси: насколько реально? Говорить о больших потрясениях нет оснований.

Нынешний политический кризис вызвал очередные спекуляции насчёт возможной гражданской войны. Они захватили умы некоторых обывателей и экспертов. Этот дискурс с самого начала был выгоден властям, которые издавна играли на страхе широких масс перед возможными потрясениями и потерей относительного благополучия. В то же время многие отнеслись к подобной перспективе с явным скепсисом. Среди таковых – автор данного эссе.Гражданская война возможна в одном-единственном случае: общество расколото по некоему важному признаку или их группе. В первой четверти ХХ в. это подтвердила Россия, в которой, по словам известного исследователя ресурсной экономики А. Эткинда, были созданы принципиально отличные антропологические типы: тот, который представляли верхние слои общества, и тот, что наполняли собой миллионы безграмотных крестьян. У них не было взаимопонимания даже в лингвистическом плане. Этот раскол, начавшийся при Петре Великом и закреплённый его наследниками из дома Романовых, предопределил революцию 1917 года и последовавшую за ней великую смуту.Достигнув степени раскола, разделение общества создаёт соблазн простых решений: если разногласия непреодолимы, то проще устранить оппонентов как значимую силу и начать социально-политическое строительство «с чистого листа». В Беларуси ничего подобного нет. Есть хорошо артикулированное желание большей части общества начать новый исторический этап – без нынешних руководителей государства и близких им неосталинистских принципов управления. Это вовсе не то же, что стремление написать новую главу отечественной истории без некоей части населения. Недобросовестные комментаторы предпочитают не видеть этой разницы.В Беларуси разворачивается борьба между обществом и государством, но это едва ли может привести к гражданской войне. Конфликт такого рода способен обострить застарелые социально-политические проблемы, выступить триггером масштабного противостояния, но не его глубинной причиной. Можно предположить, что бюрократы и представители силового блока, будучи весомой частью социума, станут той самой силой, которая выступит против сторонников перемен и начнёт гражданскую войну. Однако и это предположение не имеет под собой почвы. Указанные группы не являются носителями идей. Они слишком сервильны для самостоятельного идейного творчества. В данной связи уместна речь о классе исполнителей, готовых изображать пассионарность в угоду политическому руководству, но не имеющих своей собственной. Без этого едва ли возможны активная позиция и готовность защищать её силой оружия. Исполнители не начинают войн. Это привилегия элит, сознающих свою самостоятельность.Необходимо учитывать ещё один аспект: класс исполнителей не склонен к значимой консолидации. Он может объединиться вокруг политического лидера, влиять на общественную ситуацию. Однако он не в состоянии достичь того уровня единения, который позволил бы обрести явную субъектность в политической борьбе. К этому можно добавить известный факт: А. Лукашенко всегда относился к созданию неформальных объединений внутри силового блока и бюрократии с предельной нетерпимостью. Регулярное перемещение руководящих персон дало плоды: отсутствуют кланы управленцев, чьи действия ощутимо влияли бы на судьбы страны.Сохранение нынешнего беларуского режима будет содействовать дальнейшему разделению общества. Это связано с двумя причинами. Первая: власти склонны к силовому решению социально-политических проблем. Это программирует накопление недовольства в массах, а также делает различия между обществом и носителями власти более явными. Вторая причина: в массах будет зреть жажда мести, которая уже сегодня представляет собой заметное явление. Она лишь разрастётся по мере репрессий со стороны госорганов. Однако даже в случае относительно длительного сохранения режима социально-политическое разделение усилится менее значительно, чем риски для самих бюрократов и силовиков. Каждое их жёсткое действие лишь увеличит энергию будущей люстрации. Последняя будет тем неизбежнее, чем более бескомпромиссными станут их шаги.Говорить о больших потрясениях нет оснований: для фундаментального раскола общества необходим более высокий уровень насилия и, соответственно, реваншизма. В нынешних условиях гражданская война является не более чем пугалом, с помощью которого адепты режима и социально-политической консервации пытаются влиять на оппонентов.