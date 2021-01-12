Источник материала: UDF



Дома у Александра Лукашенко. Фото: instagram Наили Аскер-заде

пишет политолог Дмитрий Болкунец. - Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах. Ни одного вопроса как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов. Ни одного вопроса о насилии над журналистами. Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе»

«Интервью Лукашенко Наиль Аскер-Заде попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации, -политолог Дмитрий Болкунец. - Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах. Ни одного вопроса как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов. Ни одного вопроса о насилии над журналистами. Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе»

«Интервью не смотрел и, кажется, смотреть его незачем, - пишет политолог Рыгор Астапеня. - Но важен сам факт появления часового интервью в прайм-тайм на одном из главных российских каналов. Это показывает, что хоть какая-то часть российского правящего класса хочет отбелить Лукашенко. После августа это первая большая попытка сделать образ Лукашенко в России потеплей»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У интервью с Лукашенко и шпицем дизлайков втрое больше, чем лайков А комментарии отключены.

Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко на Youtube-канале «России 1» дизлайков почти в три раза больше, чем лайков. Это 17 тысяч и 6,1 тысячи соответственно по состоянию на время публикации новости.Возможность комментирования ролика отключена.Белорусский телеканал СТВ разместил это интервью на своем Youtube-канале. Егоза нарушение авторских прав.Эксперты отметили отсутствие в интервью острых вопросов.