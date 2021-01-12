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У интервью с Лукашенко и шпицем дизлайков втрое больше, чем лайков

12.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У интервью с Лукашенко и шпицем дизлайков втрое больше, чем лайков
Дома у Александра Лукашенко. Фото: instagram Наили Аскер-заде
У интервью Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко на Youtube-канале «России 1» дизлайков почти в три раза больше, чем лайков. Это 17 тысяч и 6,1 тысячи соответственно по состоянию на время публикации новости.

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Белорусский телеканал СТВ разместил это интервью на своем Youtube-канале. Его заблокировали за нарушение авторских прав.

Эксперты отметили отсутствие в интервью острых вопросов.

«Интервью Лукашенко Наиль Аскер-Заде попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации, - пишет политолог Дмитрий Болкунец. - Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах. Ни одного вопроса как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов. Ни одного вопроса о насилии над журналистами. Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе»

«Интервью не смотрел и, кажется, смотреть его незачем, - пишет политолог Рыгор Астапеня. - Но важен сам факт появления часового интервью в прайм-тайм на одном из главных российских каналов. Это показывает, что хоть какая-то часть российского правящего класса хочет отбелить Лукашенко. После августа это первая большая попытка сделать образ Лукашенко в России потеплей»
 
 
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