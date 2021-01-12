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У интервью с Лукашенко и шпицем дизлайков втрое больше, чем лайков
Источник материала: UDF
Дома у Александра Лукашенко. Фото: instagram Наили Аскер-заде
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Белорусский телеканал СТВ разместил это интервью на своем Youtube-канале. Его
Эксперты отметили отсутствие в интервью острых вопросов.
«Интервью Лукашенко Наиль Аскер-Заде попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации, -
«Интервью не смотрел и, кажется, смотреть его незачем, - пишет политолог Рыгор Астапеня. - Но важен сам факт появления часового интервью в прайм-тайм на одном из главных российских каналов. Это показывает, что хоть какая-то часть российского правящего класса хочет отбелить Лукашенко. После августа это первая большая попытка сделать образ Лукашенко в России потеплей»
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