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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из кранов в российском городе потекла вода с червями С похожей проблемой сталкивались жители одного из поселков Киселевска, расположенного в том же регионе.

Вода с червями потекла в микрорайоне ГРЭС. Горожане устроили «перепись» в комментариях, рассказав об аналогичных случаях. Одна из россиянок добавила, что у нее опарышей нет, но «очень много песка и какие-то синие камни или пластмасса мелкие».Прокуратура региона заявила, что организована проверка санитарно-эпидемиологического благополучия населения.«На сетях водопровода были взяты пробы воды. По результатам лабораторного исследования будут приниматься дальнейшие решения. На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было», — говорится на сайте горадминистрации.«Российская газета» также написала, что ранее с похожей проблемой сталкивались жители одного из поселков Киселевска, расположенного в том же регионе. Тогда замглавы города Сергей Шишкин даже демонстративно выпил «червивую» воду, которую принесли ему россияне, чтобы доказать ее безопасность. Впоследствии выяснилось, что в работе местной водоснабжающей организации были серьезные нарушения.