Источник материала: UDF





«Основное отличие состоит в том, что в США - демократия, а в Беларуси – диктатура», - пояснил он.



«В США в случае нарушения закона можно обратиться в независимый суд. В Беларуси таких судов нет», - отметил он.



«Там (в США – прим. ред.) протестующие были совсем не мирные. В Беларуси никто ничего не штурмовал, все протесты были мирные, и ОМОН бил и хватал мирных демонстрантов», - подытожил он.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Протестующие в США в отличие от белорусов вели себя совсем не мирно «В США протестующие были совсем не мирные»

На различное восприятие протестных акций, которые разразились в Беларуси после 9-го августа, и в Соединенных Штатах Америки 6-го января, главным образом повлиял политический режим, осуществляемый в странах.Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.Карбалевич добавил, что «в США есть выборы, а в Беларуси их нет».В то же время политобозреватель обратил внимание на то, что протестующие в Вашингтоне пошли на штурм Капитолия, прибегнув при этом к разгрому здания.Напомним, что 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.