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Девочке, которая озвучила мультик «Маша и медведь», уже 19 лет. Посмотрите на неё!

12.01.2021 06:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девочке, которая озвучила мультик «Маша и медведь», уже 19 лет. Посмотрите на неё!

Алина Кукушкина начала озвучивать непоседу Машу из знаменитого мультика «Маша и медведь», когда ей было 7 лет. Ей удалось озвучить два сезона культового мультфильма. 

Интересный факт: у Алины не получалось смеяться по запросу, маме приходилось её щекотать. В 2015 году, когда девочке исполнилось 14 лет, она начала озвучивать другого персонажа, сестру Дашу, а также помогала новой актрисе с озвучкой Маши.  


В 2020 году Алине исполнилось 19 лет. Культовый мультфильм стал отличным стартом для карьеры, девушка озвучивает другие мультфильмы, даёт интервью, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 



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Алина Кукушкина начала озвучивать непоседу Машу из знаменитого мультика «Маша и медведь», когда ей было 7 лет. Ей удалось озвучить два сезона культового...
 
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