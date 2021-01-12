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Девочке, которая озвучила мультик «Маша и медведь», уже 19 лет. Посмотрите на неё!
Источник материала: ОНТ
Алина Кукушкина начала озвучивать непоседу Машу из знаменитого мультика «Маша и медведь», когда ей было 7 лет. Ей удалось озвучить два сезона культового мультфильма.
Интересный факт: у Алины не получалось смеяться по запросу, маме приходилось её щекотать. В 2015 году, когда девочке исполнилось 14 лет, она начала озвучивать другого персонажа, сестру Дашу, а также помогала новой актрисе с озвучкой Маши.
В 2020 году Алине исполнилось 19 лет. Культовый мультфильм стал отличным стартом для карьеры, девушка озвучивает другие мультфильмы, даёт интервью, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Алина Кукушкина начала озвучивать непоседу Машу из знаменитого мультика «Маша и медведь», когда ей было 7 лет. Ей удалось озвучить два сезона культового...
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