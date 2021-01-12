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Рождественская традиция: митрополит посетил минский Дом ребенка

12.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Песни и танцы в кругу высоких гостей. В минском Доме ребенка №1 сегодня прошел необычный праздник. Рождественский утренник посетили патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин и министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич, передает телеканал «МИР 24».

В небольшой постановке, которую здесь подготовили для гостей, вместе с педагогами участвовали и малыши. У каждого – непростая судьба и такой же диагноз. В Доме ребенка воспитываются дети с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Каждый малыш получил подарок и благословение от владыки.

«Сегодняшний важнейший визит митрополита, владыки в нашей учреждение – конечно, к деткам, но в большей степени к тем сотрудникам, которые положили свою жизнь служению милосердию, служению самым высоким целям, которые есть. Деткам, которые нуждаются, наверное, в большей степени защите, чем любой другой ребенок», – сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Праздник Рождества Христова – это, во многом, детский праздник. Вспоминаем младенца Христа, как он возрастал. И посетить это учреждение – это естественно, раньше приходилось много слышать о нем. И, общаясь с коллективом, врачами, медсестрами, которые здесь трудятся, видно, с какой любовью, заботой они относятся к своему делу», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Этот визит – итог большой благотворительной акции «В ожидании рождественских чудес», которую в канун праздников четвертый год подряд проводит Белорусская православная церковь.



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В Доме ребенка воспитываются дети с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Каждый малыш получил подарок и благословение от владыки.
 
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