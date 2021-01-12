«В кризис не зависели от поставщиков и смогли устоять». Открылась третья кофейня «Зерно»

Источник материала: Tut.by

Вчера в самом центре города — на Ленина, 16 — открылось новое «Зерно». Это уже третья кофейня под названным брендом в столице. С момента запуска в 2012 «Зерно» зарекомендовало себя как место с качественным кофе, а сама кофейня полюбилась минчанам за уют и вкусные дополнения к кофейным напиткам. Показываем, как выглядит новое место, а хозяйка кофейни Анна Громова рассказывает, в чем его особенность.



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«В апреле морально готовились к закрытию, но в мае начали работать над новым проектом»

Владелица проекта Анна Громова рассказывает, что еще в апреле 2020-го она морально готовилась к закрытию одной из кофеен из-за пандемии.

— Тогда у нас состоялось собрание с командой. Все выразили готовность работать во что бы то ни стало, даже если будет очень тяжело. Этот момент очень поддержал морально и дал силы идти дальше, работать и искать пути спасения. Очень помогло то, что у нас своя обжарка, и запасов зеленого кофе хватило на кризисный момент, позволило устоять. Мы не зависели от поставщиков кофе, от сроков поставок и цен.









Но уже в мае учредители стали работать над новым проектом: просто появилось пространство мечты, в классном месте с историей, в сердце любимого Минска, говорит Анна. Место предложил арендодатель, с которым давно хотелось поработать. К тому же тогда казалось, что COVID-19 скоро отступит. Вскоре стало очевидным, что это не так, но работа над новой кофейней продолжилась. Просто потому, что это радовало и давало силы. При этом четкого плана не было.

— Знаете, у меня творческий бизнес и четкого плана никогда нет. Во главе угла стоит реализация видения, мечтаний и желаний. Нынешнее открытие — просто чудо, которое было бы невозможно спрогнозировать или как-то запланировать, особенно в 2020-м.





Собеседница уточняет, что, возможно, они бы и не решились в кризисный год открывать еще одно место, но так сложились обстоятельства.

— Ребята из Studio11 просто загорелись переделкой этого помещения. Особенно когда мы сняли подвесной потолок и увидели наследие былых времен. Они как-то профессионально и круто умеют раскрывать потенциал любого пространства, поэтому этот проект стал вызовом и для них.

Первые две кофейни «Зерно» мы делали на свой вкус почти без помощи дизайнеров, без четкого видения, как должно быть. Поэтому всегда было желание что-то переделать. А это не так просто в уже работающих и устоявшихся проектах.









«Хотим сохранить дух и атмосферу, которая создавалась годами в первых заведениях»

Главная особенность нового места в том, что здесь появилась специальная стойка брю-бар для заварки кофе через фильтр Hario V60.

— Два года назад мы запустили свой ростер (устройство для обжарки. — Прим. ред.), теперь хотим презентовать кофе, заваренный через фильтр, максимально правильно и вкусно. Мы хотим контролировать весь путь кофе от зеленого зерна до чашки. Стойка очень технологичная, с тремя станциями для заварки V60, лучшей кофемолкой на данный момент на рынке и стоком для воды. Раньше этот процесс мог занимать и 10 минут, а теперь будет достаточно и четырех.

Еще одна особенность кофейни в том, что сюда поставили кофемашину La Marzocco KB-90. О ней учредители мечтали с первого дня существования «Зерна».









Эта фирма делает легендарные машины уже 90 лет и особенно ценится в кофейнях «третьей волны», которые работают на кофе класса speciality.

— В остальном мы хотим сохранить тот дух и атмосферу, которая создавалась годами в наших первых заведениях. Мы точно так же будем рады нашим гостям, и точно так же на нашей витрине будут стоять выпечка и десерты собственного производства.

Цены и меню будут такими же, как и в других кофейнях сети.

Некоторые цены из меню

эспрессо, американо — 4 / 4,5 рубля

капучино — 4,5 / 6 рублей

латте — 4,5 / 8 рублей

раф — 6 / 8 рублей, веганский раф — 8 / 12 рублей

домашний чай — 8 рублей, сбитень — 5,5 рубля

При этом качество кофе остается приоритетным для создателей кофейни. Кризис снизил темпы, это позволило больше времени уделять обжарке, разрабатывать новые профили, которые лучше раскрывают зерно.

— За это время мы разработали очень вкусную коммерческую семь эспрессо для заведений наших партнеров. Прокачали профили обжарки для заварки альтернативными методами, что и легло в основу этого нового места.









Анна признается, что она не думает о конкуренции: когда команда на одной волне, когда есть мечта и вдруг находится подходящее место, то вопрос уже лежит не в бизнес- плоскости.

— Нечасто в Минске становится доступно такое пространство в центре города с большим окном и на одной из главных улиц. Отказаться от такой возможности было выше моих сил. Надеюсь, что интуиция меня не подвела и все будет хорошо. Это важный этап. Историческое помещение, ремонт без ремонта, стойка с брю-баром, долгожданной кофемашиной, где можно было объединить все, что нравится и о чем так долго мечталось. И сейчас я лишь могу надеяться, что старания такой большой команды будут оценены нашими гостями, что это место для них станет любимым. Я верю в проект, точно так же, как верила в мое первое «Зерно» и его необходимость людям и городу.

Третья кофейня «Зерно» Адрес: ул. Ленина, 16

Время работы: пока в тестовом режиме с 9.00 до 20.30, позже график изменится