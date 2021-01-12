ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В кризис не зависели от поставщиков и смогли устоять». Открылась третья кофейня «Зерно»

12.01.2021 07:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера в самом центре города — на Ленина, 16 — открылось новое «Зерно». Это уже третья кофейня под названным брендом в столице. С момента запуска в 2012 «Зерно» зарекомендовало себя как место с качественным кофе, а сама кофейня полюбилась минчанам за уют и вкусные дополнения к кофейным напиткам. Показываем, как выглядит новое место, а хозяйка кофейни Анна Громова рассказывает, в чем его особенность.


Если знаете, что в Минске открылось новое заведение, напишите на afisha@tutby.com или в Telegram с пометкой «новое заведение», чтобы мы могли рассказать о нем читателям

«В апреле морально готовились к закрытию, но в мае начали работать над новым проектом»

Владелица проекта Анна Громова рассказывает, что еще в апреле 2020-го она морально готовилась к закрытию одной из кофеен из-за пандемии.

— Тогда у нас состоялось собрание с командой. Все выразили готовность работать во что бы то ни стало, даже если будет очень тяжело. Этот момент очень поддержал морально и дал силы идти дальше, работать и искать пути спасения. Очень помогло то, что у нас своя обжарка, и запасов зеленого кофе хватило на кризисный момент, позволило устоять. Мы не зависели от поставщиков кофе, от сроков поставок и цен.



Но уже в мае учредители стали работать над новым проектом: просто появилось пространство мечты, в классном месте с историей, в сердце любимого Минска, говорит Анна. Место предложил арендодатель, с которым давно хотелось поработать. К тому же тогда казалось, что COVID-19 скоро отступит. Вскоре стало очевидным, что это не так, но работа над новой кофейней продолжилась. Просто потому, что это радовало и давало силы. При этом четкого плана не было.

— Знаете, у меня творческий бизнес и четкого плана никогда нет. Во главе угла стоит реализация видения, мечтаний и желаний. Нынешнее открытие — просто чудо, которое было бы невозможно спрогнозировать или как-то запланировать, особенно в 2020-м.


Собеседница уточняет, что, возможно, они бы и не решились в кризисный год открывать еще одно место, но так сложились обстоятельства.

— Ребята из Studio11 просто загорелись переделкой этого помещения. Особенно когда мы сняли подвесной потолок и увидели наследие былых времен. Они как-то профессионально и круто умеют раскрывать потенциал любого пространства, поэтому этот проект стал вызовом и для них.

Первые две кофейни «Зерно» мы делали на свой вкус почти без помощи дизайнеров, без четкого видения, как должно быть. Поэтому всегда было желание что-то переделать. А это не так просто в уже работающих и устоявшихся проектах.



«Хотим сохранить дух и атмосферу, которая создавалась годами в первых заведениях»

Главная особенность нового места в том, что здесь появилась специальная стойка брю-бар для заварки кофе через фильтр Hario V60.

— Два года назад мы запустили свой ростер (устройство для обжарки. — Прим. ред.), теперь хотим презентовать кофе, заваренный через фильтр, максимально правильно и вкусно. Мы хотим контролировать весь путь кофе от зеленого зерна до чашки. Стойка очень технологичная, с тремя станциями для заварки V60, лучшей кофемолкой на данный момент на рынке и стоком для воды. Раньше этот процесс мог занимать и 10 минут, а теперь будет достаточно и четырех.

Еще одна особенность кофейни в том, что сюда поставили кофемашину La Marzocco KB-90. О ней учредители мечтали с первого дня существования «Зерна».



Эта фирма делает легендарные машины уже 90 лет и особенно ценится в кофейнях «третьей волны», которые работают на кофе класса speciality.

— В остальном мы хотим сохранить тот дух и атмосферу, которая создавалась годами в наших первых заведениях. Мы точно так же будем рады нашим гостям, и точно так же на нашей витрине будут стоять выпечка и десерты собственного производства.

Цены и меню будут такими же, как и в других кофейнях сети.

Некоторые цены из меню

эспрессо, американо — 4 / 4,5 рубля
капучино — 4,5 / 6 рублей
латте — 4,5 / 8 рублей
раф — 6 / 8 рублей, веганский раф — 8 / 12 рублей
домашний чай — 8 рублей, сбитень — 5,5 рубля

При этом качество кофе остается приоритетным для создателей кофейни. Кризис снизил темпы, это позволило больше времени уделять обжарке, разрабатывать новые профили, которые лучше раскрывают зерно.

— За это время мы разработали очень вкусную коммерческую семь эспрессо для заведений наших партнеров. Прокачали профили обжарки для заварки альтернативными методами, что и легло в основу этого нового места.



Анна признается, что она не думает о конкуренции: когда команда на одной волне, когда есть мечта и вдруг находится подходящее место, то вопрос уже лежит не в бизнес- плоскости.

— Нечасто в Минске становится доступно такое пространство в центре города с большим окном и на одной из главных улиц. Отказаться от такой возможности было выше моих сил. Надеюсь, что интуиция меня не подвела и все будет хорошо. Это важный этап. Историческое помещение, ремонт без ремонта, стойка с брю-баром, долгожданной кофемашиной, где можно было объединить все, что нравится и о чем так долго мечталось. И сейчас я лишь могу надеяться, что старания такой большой команды будут оценены нашими гостями, что это место для них станет любимым. Я верю в проект, точно так же, как верила в мое первое «Зерно» и его необходимость людям и городу.

Третья кофейня «Зерно»

Адрес: ул. Ленина, 16
Время работы: пока в тестовом режиме с 9.00 до 20.30, позже график изменится

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в самом центре города - на Ленина, 16 - открылась новая кофейня «Зерно». Это уже третий проект под названным брендом в столице. Показываем, как выглядит новое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рождественская традиция: митрополит посетил минский Дом ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by