В Палате представителей выдвинули обвинение Трампу — президент ввел режим ЧС

Конгрессмены от Демократической партии представили резолюцию, содержащую всего лишь одну статью импичмента в отношении Дональда Трампа.



Фото pixabay.com

45-го президента обвиняют в «подстрекательстве к мятежу».

Согласно тексту документа, это обвинение выдвинуто с его ролью в недавних беспорядках в Капитолии. По словам авторов текста, своими действиями Трамп «поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их государственных институтов», пишет «ГА» .

В свою очередь республиканцы заблокировали в ходе устного голосования попытку демократов вынести на рассмотрение резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции с целью отстранения Трампа от должности.

По словам Пелоси, демократы просят его в течение 24 часов дать ответ на их призыв мобилизовать кабинет Трампа на отстранение президента от должности в соответствии с 25 поправкой.

Палата представителей может провести голосование по импичменту в ближайшие дни.

Как сообщается, на данный момент инициативу поддержало не менее 200 демократов, но для ее продвижения необходимо большинство в 218 голосов, а никто из республиканцев не выразил намерения голосовать за импичмент.

Маловероятно, что Сенат проведет разбирательство по делу об импичменте до истечения срока полномочий Трампа, хотя это может быть сделано и после смены администрации.

Как отмечается, избранный президент Байден (инаугурация пройдет 20 января) пока не занял определенной позиции по поводу попытки импичмента.

На этом фоне сообщается, что Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации для Вашингтона (округ Колумбия), который продлится до 24 января. Об этом заявил Белый дом после того, как власти предупредили об угрозах безопасности во время инаугурации Джо Байдена.

Читать также: