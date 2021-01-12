|
Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный умеренный, по северо-западной половине порывистый. Погода в регионах:
Читать также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)