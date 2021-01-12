Просели ли продажи электромобилей в 2020-м и что ждать в наступившем году? Итоги и прогнозы (видео)

Источник материала: Onliner В 2020 году в стране ввели льготы по НДС и растаможке для электротранспорта. В итоге, по подсчетам специалистов Malanka, количество EV-машин выросло в четыре раза: теперь их около 1600 штук. Еще одно запоминающееся нововведение — зеленые номера, которые в будущем должны пригодиться для бесплатной парковки. Одним словом, шаги навстречу электробудущему были сделаны. Дальше — больше. В частности, год начался с внедрения платы за зарядку. Что ждет владельцев электрокаров и всех, кто присматривается к таким авто, в 2021 году?

Покупают ли EV и будет ли на них спрос?

В конце минувшего года в Минске открылся магазин электрокаров, причем в привычном для автовладельцев месте — на территории ТЦ «Автоград» в Ждановичах. Продают там не только знакомые всем Tesla Model S, но и эксклюзивные для нашей страны модели. Так, на стоянке мы заметили Smart, Fiat 500, Renault City K-ZE (выпускается на внутреннем рынке Китая), Toyota Prius Prime. Всего на продажу выставлено около 25 машин.











Несмотря на вторую половину 2020-го — тяжелую как минимум в экономическом плане, — компания GreenCars все-таки решилась на открытие отдельной площадки для электромобилей. По словам ее руководителя Алексея, дела в сфере не так уж и плохи, в 2021-м они ожидают еще большего роста.





— В Беларуси есть парочка энтузиастов, которые двигают электротему со своей стороны. Параллельно продвижением занимается и государство, которое видит выгоду в применении АЭС, энергетической независимости. В совокупности эти два направления и подстегивают покупателей. Но и сами автовладельцы заинтересованы. Мы заметили тенденцию: ищущий новое авто человек, прокатившись на Tesla, не хочет пересаживаться на машину с ДВС. Даже если бюджет не позволяет ему купить Model 3, после тест-драйва он возвращается к нам за Chevrolet Volt. Даже «специфические» для бизнеса осень-зима 2020 года показали рост на рынке. Да, скачок спроса произошел именно весной-летом, когда объявили об обнулении НДС и растаможки. Но и в сложный период продажи не просели, а наоборот, плавно росли.













— Поствыборные события, безусловно, заставили белорусов быть более осторожными с финансами. Часть людей отложила крупные покупки — такие как недвижимость и машина. Но эта просадка компенсировалась за счет покупателей из России. Соседи приезжали даже с Дальнего Востока за дешевыми Leaf. При этом нужно заметить, что по инфраструктуре (в частности, по системе зарядных станций) РФ отстает от Беларуси. Но россиян, желающих сэкономить на НДС и растаможке, оказалось немало. Идентичная ситуация была и на рынке авто с ДВС из Европы — пользовались 50-процентной скидкой на таможенные платежи для многодетных и инвалидов.





— С декабря белорусский спрос стал проседать. Считаем, эта тенденция сохранится и в 2021 году. Плюс прогнозируем, что российский спрос на «электрички» будет удовлетворяться через Беларусь: в РФ ужесточили законодательство, и порты лишили статуса юрлица, из-за чего машины нужно везти через Москву. Надеемся, скоро откроют границы. Также мы ожидаем, что у нас в стране сформируется внутренний рынок вторички. Пока что белорусу нелегко продать б/у электромобиль. Например, в свое время массово возили Nissan Leaf. Батарейки этих моделей успели просесть: владельцы пытаются продать машины, а покупателей нет, цена падает. После такого опыта человек не хочет пересаживаться на более новый EV. В формировании вторичного рынка опять же смогут помочь россияне, тогда у «бэушек» повысится ликвидность. Следом появится обновление автопарка в РБ.





— К нам пришли игроки из Китая. Однако опыт эксплуатации этих брендов пока слишком мал, чтобы делать какие-то выводы об их долговечности. По спросу видим, что среди потенциальных покупателей есть легкое недоверие к неизвестным брендам. Условно, больше интересуются Volkswagen e-Lavida (выпускается для внутреннего китайского рынка), чем моделями Xpeng. Сейчас же тройка лидеров продаж выглядит так: Tesla (40%), Chevrolet — электрический Bolt и гибридный Volt (30%), гибридный BMW i3 Rex (15%).





В GreenCars считают, что еще одним толчком к росту рынка электромобилей станет распространение быстрых зарядок. Это уже успели пообещать в сети Malanka. Там заверяют, что по трассам будет идти установка станций до 180 кВт, а по городу — 50 кВт. В приоритете — скорость в 150 кВт. Например, Tesla Model 3, Chevrolet Volt и BMW i3 потребляет около 15 кВт·ч на 100 км. Выходит, с быстрой станцией 1000 км пробега можно «заправить» за час. Правда, не все электрокары могут «взять» эти самые 150 кВт. Те же BMW i3 готовы принять не более 80 кВт.









Осенью в СМИ появилась новость о политическом конфликте с Литвой, который мог сказаться на взаимоотношениях с портами. Именно в порты Прибалтики приходят контейнеры с машинами (классическими и электрическими). По словам дилеров, озвученные в СМИ претензии не отразились на логистике. Контейнеры по-прежнему прибывают в Литву, а оттуда — закрытые и нераспечатанные — приезжают в Минск. Единственная новость в сфере доставки — запрет на перевозку EV в подвешенном состоянии. Для понимания: в один контейнер помещается четыре авто с ДВС (два на полу, два на подвесе). Решили, что электромобили так перевозить нельзя из-за опасности пожара. Поэтому — только на полу, а следовательно, не больше двух на контейнер. Как заверяют в GreenCars, на цене этот нюанс не отражается, только на времени доставки — порой приходится ждать на неделю-две дольше. Еще один положительный момент — уменьшилось количество случаев, когда электрокары по пути «теряли» батареи, кражи сократились до минимума.





Резюмируем: в 2021 году ожидается рост продаж электромобилей в Беларуси. Продавцы утверждают, что любая «электричка» выигрывает в сравнении с ДВС-аналогом. Процессу помогает информационная подпитка, расширение модельного ряда, возможность тест-драйвов, развитие сети зарядок. По поводу последнего фактора более детально высказались сотрудники сети Malanka.

По какому пути пойдет развитие инфраструктуры?

Главный план «Маланки» на 2021 год — строительство 150 новых электрозаправочных станций в Минске и областях. Как уже было сказано, приоритет отдан быстрым и мощным станциям: до 180 кВт на трассах и 50 кВт в городах. А «столбики» для ночной медленной зарядки будут отданы на откуп частникам (например, крытым паркингам ТЦ, парковкам возле кафе). Есть риск, что оператор, например, начнет там реконструкцию сетей, подготовит все для того, чтобы установить ЭЗС, а частное лицо возьмет и увеличит через месяц плату за аренду. В Европе уже столкнулись с такой ситуацией, потому госоператоры устанавливают зарядки на землях общего пользования, а строительством «столбиков» на частных территориях занимаются их собственники (или арендаторы).





Имиджевый ход от «Маланки» — возведение супербыстрых зарядок на 350 кВт. В частности, две из них появится на ул. Уборевича в столице. Почему мы называем их появление имиджевым шагом? Опять же потому, что далеко не все электрокары могут принять ток с такой скоростью. «По нашим прогнозам, массовый сегмент электромобилей будет способен принимать такой заряд через 2—4 года, — считает начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО „Белоруснефть“ Максим Сусаренко. — Соответственно, наша задача на ближайшее будущее — обеспечить возможность водителям осуществлять зарядку батареи электрокаров за время, равнозначное тому, которое водители тратят на обычную заправку на АЗС. Для многих автомобилистов долгий процесс зарядки был аргументом не в пользу электрокара. С введением супербыстрых ЭЗС пополнить заряд батареи на 300 км водители смогут всего за 4 минуты. На таких ЭЗС будет удобно в перспективе заряжать и грузовые электромобили до 10 тонн».





Всего в сети в этом году количество электрозарядок планируют увеличить до 600 (плюс 150 новых). Отдельно подчеркивается, что в регионах установят около 80 новых станций быстрого типа. Видимо, была услышана критика пользователей по поводу слишком большого расстояния между станциями на трассах.







Известно, что с 1 января Malanka ввела плату за зарядку: 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) стоит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Специалисты подсчитали, что электротопливо в нашей стране будет в два раза дешевле бензина. Зарядка электрокара на 100 км обойдется электромобилистам в сумму порядка 6 рублей (в зависимости от типа заряда). Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18—20 рублей. Подчеркивается: стоимость зарядки будет самой низкой в Европе.





Сейчас обсуждают план программы замены автобусного парка на электрический, после утверждения которого Malanka будет развивать также зарядную сеть для общественного электротранспорта. Это будут зарядные станции мощностью до 350 кВт, оснащенные дополнительным оборудованием для зарядки именно электробусов.

Еще одно интересное нововведение, обещанное Malanka в 2021 году, — оснащение зарядных станций точками доступа Wi-Fi. «Уже идет закупка услуг и оборудования, — уточнили в компании. — Это позволит заряжаться тем водителям, которые не имеют белорусской сим-карты. Заметим, точка доступа Wi-Fi на станциях будет доступна только для скачивания и использования приложения Malanka».





В конце декабря, незадолго до введения платы, с использованием этого самого приложения возникли проблемы. Пользователи жаловались на ошибки при зарядке через разъем CCS Combo, программа выбрасывала клиента из аккаунта (терялась авторизация). В «Маланке» признаются: «Да, велись работы по переводу станций на платный режим обслуживания и были погрешности, но сейчас все работает корректно».





Итогом работ по переводу станций в платный режим стало в том числе внедрение оплаты с помощью внутреннего баланса. «Изначально прорабатывались два сценария оплаты заряда — через преавторизацию и с внутреннего баланса, — объяснили в компании. — Преавторизация — это когда с карты списывается 25 рублей при каждой зарядке. В конце зарядки сумма пересчитывается (т. е. 25 рублей минус реальная сумма заряда), и в течение трех дней неиспользованные деньги возвращаются. Очевидно, такая схема не очень удобна. Оплата с помощью внутреннего баланса — это когда водитель пополняет внутренний баланс на сумму 5, 10, 20, 50 рублей до зарядки и реальная сумма списывается в конце сессии».

Госоператор в прошлом году озвучивал довольно амбициозные прогнозы — 100 тысяч электромобилей в Беларуси к 2025 году. В 2020-м количество «наших» EV увеличилось c 400 до 1600 машин. От громких слов представители компании не отказываются: в новом году анонсируется выход электрических моделей Toyota, европейского Renault/Dacia Spring (он же City K-ZE), который будет стоить до 10 тысяч евро, а также других электрокаров, что может сильно изменить спрос.