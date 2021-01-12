«Поздравляем, заберите на почте». Почему люди выигрывают дешевые вещи задорого

Источник материала: Onliner На фоне вала писем от жертв хищения денег с карт старые приключения, которые многие называют мошенничеством, выглядят ламповыми и невинными. Речь идет о подарках для тех, кто «давно покупал что-то в интернете и выиграл». В ноябре мы рассказывали про один такой розыгрыш. Сегодня продавец не согласен с тем, что некоторые считают его компанию мошеннической. Почему?

Напомним историю . О произошедшем с ней написала на форуме Наталья (сейчас пост удален, потому что компания вернула деньги и попросила об этом нашу читательницу). Ситуация произошла с ее сыном: «Позвонили неделю назад на мобильный, сказали: „Вам полагается подарочный набор“».

Семья услышала про видеорегистратор и умные часы. Нужно было оплатить 39,9 рубля. После того как сын получил увесистую коробку, внутри обнаружили флакон туалетной воды и красные нити («очень популярные в Иерусалиме»). Часов и регистратора не было — было новое предложение с акционной ценой.







После выхода новости с Onliner связались дарители из «информационного отдела товаров для дома, красоты и здоровья»: «Это ложь, никто не обещал видеорегистратора и умных часов. Послушайте запись разговора оператора и молодого человека!»

Слушаем (запись предоставлена продавцами):

«Меня зовут Валентина, я из информационного отдела товаров для дома, красоты и здоровья. Хочу вас искренне обрадовать: поскольку вы наш клиент и ранее интересовались или приобретали наши товары, в знак благодарности мы вам приготовили подарочный набор, а после его получения — часы качественной реплики известного бренда и видеорегистратор в машину. Видеорегистратор и часы вы получаете в подарок, на почте вы оплачиваете только услуги компании и почты по доставке и упаковке — 39,9 рубля. Скажите, вам удобно будет получить посылку в течение недели?»

Затем две стороны обсуждают детали сделки.

Что предложил в подарок «отдел товаров»?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Ничего Часы и видеорегистратор Просто подарок Голосовать

Справедливости ради: оператор на самом деле говорит, что часы и регистратор — после получения подарка, но делает это так монотонно и быстро, что легко запутаться. Тем более что сразу после этого опять звучит предложение «про подарок». Получается, что его тоже не будет.

Комментарий юриста:

— Исходя из записи разговора, мы можем сделать вывод, что героем публикации не до конца понята суть поступившего от менеджера предложения и алгоритма действий. Но в любом случае в силу статьи 7 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан довести до сведения потребителя обязательную информацию о товаре, в том числе: сведения об основных свойствах товара, а также о цене и условиях оплаты, если эти условия отличаются от обычных условий оплаты соответствующих товаров; информацию о сроке годности и (или) сроке хранения (в частности, парфюмерно-косметических товаров); указание на законодательство, которое устанавливает требования к качеству товара. Такие разъяснения относительно полученных героем товаров отсутствуют. Не содержатся они и в бумажном вкладыше, находящемся в почтовом отправлении. Подарок это или покупка, в данном случае неважно.

«Заберите, иначе суд!»

Пока мы переписывались, на форуме появился еще один человек, который чуть не получил подарок от той же ИП Гловко из Пинска. Вот история Константина (здесь и далее особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены):

«Стал разбираться, оказывается, девушке звонили, мол, год или два назад она покупала у них что-то для ухода за волосами (ну какая девушка не покупала 2 года назад что-то для ухода за волосами?), вот они подарок прислать захотели. Вдруг. Ни с того ни с его. Спустя два года, ага. Правда никакой конкретики, что за подарок, ни слова о наложенном платеже».

Константину удалось связаться с то ли с «отделом», от ли с ИП, то ли с «магазином».

«На вопрос, что мы покупали у них, внятного ответа не последовало (легенда про средство уходя для волос не подтвердилась). Начали мямлить, мол, не обязательно мы покупали что-то, может гуглили просто что-то. Ну и прочий бред. Ну а насчет подарка... Если коротко, то насовали туда копеечной фигни какой-то в надежде видимо получить за энто дело 49,90 BYN».





Спустя несколько дней Константин написал, что начал получать уведомления от «Белпочты» по поводу пришедшей посылки, а также звонки от «магазина-отдела»:

«Услужливые горе-менеджеры наяривают уже неделю, наверное. Но сегодня уже угрожать пытались, что они свои права знают и могут обратиться в суд, дабы взыскать потраченные на отправку посылки деньги. И разговоры у них записываются! Вот! Короче, смех да и только».

Обязаны ли забирать? Комментарий юриста:

— Что касается получения по почте карты (сертификата) с денежной суммой с условием оплаты почтовых расходов, то, безусловно, никто не может принудить к получению такой посылки с учетом того, что какой-либо договор между отправителем и потребителем не заключался. Кроме того, последствия после отказа оплаты потребителем почтовых расходов не наступят, поскольку последний не был инициатором заказа такой посылки.

Почем содержимое коробки и откуда такие цены?

А что «Белпочта»? Судя по уведомлениям, ИП заключила с ними договор в рамках пакета «E-commerce Стандарт» — это комплексное логистическое решение для интернет-магазинов и торговых компаний.

На коробке Натальи (из первой истории) видна стоимость пересылки — 4 рубля 80 копеек. Остальное — наложенный платеж. Отправитель может заявить любую цену — этим инструментом активно пользуются продавцы и покупатели б/у вещей. А также ребята из Пинска.

Что еще спрятано в цене, кроме услуг «Белпочты»? Внутри коробки лежит бумага, красные нити, которые можно купить за несколько рублей (если хочется), а также парфюмированная вода Grace Alba Fleur Secrete.

Что это вообще такое?

Находим описание: «Женственный, мягкий, чувственный. Фруктово-цветочная ода романтизму и оптимизму юности. В то же время он очень изысканный и благородный, что редкость для цветочных композиций. Цитрусовый верхний аккорд усилен бергамотом и кумкватом. Бархатное сердце, выложенное лепестками розы и османтуса, теперь дополнено оттенками зеленых листьев и водной свежести. Чувственная база аромата с ее знаменитыми сандалом и пачули осталась неизменной. Результат — одухотворенный, современный и нежный, словно весенний цветок, аромат. Аромат по мотивам Gucci Flora Eau Fraiche».

И все это на российских сайтах оптом продается по 82 рубля (немногим больше доллара).







То есть 39,9 минус 4,8 минус еще примерно 5 — остается около 30 рублей. Для страны со свободным ценообразованием все честно.

В ответ на просьбу/требование убрать новость Onliner предложил «отделу товаров для дома, красоты и здоровья» рассказать о том, почему они не считают себя мошенниками и, более того, видят в новости заказ конкурентов. А вопросов много:

Почему вы решили дарить данные товары своим клиентам?

Каким образом нарабатываете клиентскую базу, не являясь, как вы утверждаете, интернет-магазином и не обладая офлайновой торговой точкой?

Каким образом вас находят потенциальные клиенты, которых наверняка значительное количество, если вы позволяете из своей прибыли вручать им подарочные наборы за лояльность?

Как вы достигли таких впечатляющих результатов, начав свою деятельность как индивидуальный предприниматель лишь 01.10.2020?

И просто интересно: почему в Пинске такой благоприятный микроклимат для вручения подарков? Как-то КГК сообщал о том, что две фирмы из этого города за пару лет отправили около 100 тыс. посылок, получив от физлиц 2,36 млн рублей.

Пока пинская компания отказалась от комментариев, но мы настаиваем и оставляем дверь открытой.

Если вам показалась интересной история про парфюм, то почитайте еще вот это —любопытный эксперимент получился.



