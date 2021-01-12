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«Поздравляем, заберите на почте». Почему люди выигрывают дешевые вещи задорого
Источник материала: Onliner
На фоне вала писем от жертв хищения денег с карт старые приключения, которые многие называют мошенничеством, выглядят ламповыми и невинными. Речь идет о подарках для тех, кто «давно покупал что-то в интернете и выиграл». В ноябре мы рассказывали про один такой розыгрыш. Сегодня продавец не согласен с тем, что некоторые считают его компанию мошеннической. Почему?
Напомним
Семья услышала про видеорегистратор и умные часы. Нужно было оплатить 39,9 рубля. После того как сын получил увесистую коробку, внутри обнаружили флакон туалетной воды и красные нити («очень популярные в Иерусалиме»). Часов и регистратора не было — было новое предложение с акционной ценой.
После выхода новости с Onliner связались дарители из «информационного отдела товаров для дома, красоты и здоровья»: «Это ложь, никто не обещал видеорегистратора и умных часов. Послушайте запись разговора оператора и молодого человека!»
Слушаем (запись предоставлена продавцами):
«Меня зовут Валентина, я из информационного отдела товаров для дома, красоты и здоровья. Хочу вас искренне обрадовать: поскольку вы наш клиент и ранее интересовались или приобретали наши товары, в знак благодарности мы вам приготовили подарочный набор, а после его получения — часы качественной реплики известного бренда и видеорегистратор в машину. Видеорегистратор и часы вы получаете в подарок, на почте вы оплачиваете только услуги компании и почты по доставке и упаковке — 39,9 рубля. Скажите, вам удобно будет получить посылку в течение недели?»
Затем две стороны обсуждают детали сделки.
Что предложил в подарок «отдел товаров»?
Чтобы сделать свой выбор,
Справедливости ради: оператор на самом деле говорит, что часы и регистратор — после получения подарка, но делает это так монотонно и быстро, что легко запутаться. Тем более что сразу после этого опять звучит предложение «про подарок». Получается, что его тоже не будет.
Комментарий юриста:
— Исходя из записи разговора, мы можем сделать вывод, что героем публикации не до конца понята суть поступившего от менеджера предложения и алгоритма действий. Но в любом случае в силу статьи 7 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан довести до сведения потребителя обязательную информацию о товаре, в том числе: сведения об основных свойствах товара, а также о цене и условиях оплаты, если эти условия отличаются от обычных условий оплаты соответствующих товаров; информацию о сроке годности и (или) сроке хранения (в частности, парфюмерно-косметических товаров); указание на законодательство, которое устанавливает требования к качеству товара. Такие разъяснения относительно полученных героем товаров отсутствуют. Не содержатся они и в бумажном вкладыше, находящемся в почтовом отправлении. Подарок это или покупка, в данном случае неважно.
«Заберите, иначе суд!»
Пока мы переписывались, на форуме
«Стал разбираться, оказывается, девушке звонили, мол, год или два назад она покупала у них что-то для ухода за волосами (ну какая девушка не покупала 2 года назад что-то для ухода за волосами?), вот они подарок прислать захотели. Вдруг. Ни с того ни с его. Спустя два года, ага. Правда никакой конкретики, что за подарок, ни слова о наложенном платеже».
Константину удалось связаться с то ли с «отделом», от ли с ИП, то ли с «магазином».
«На вопрос, что мы покупали у них, внятного ответа не последовало (легенда про средство уходя для волос не подтвердилась). Начали мямлить, мол, не обязательно мы покупали что-то, может гуглили просто что-то. Ну и прочий бред. Ну а насчет подарка... Если коротко, то насовали туда копеечной фигни какой-то в надежде видимо получить за энто дело 49,90 BYN».
Спустя несколько дней Константин написал, что начал получать уведомления от «Белпочты» по поводу пришедшей посылки, а также звонки от «магазина-отдела»:
«Услужливые горе-менеджеры наяривают уже неделю, наверное. Но сегодня уже угрожать пытались, что они свои права знают и могут обратиться в суд, дабы взыскать потраченные на отправку посылки деньги. И разговоры у них записываются! Вот! Короче, смех да и только».
Обязаны ли забирать? Комментарий юриста:
— Что касается получения по почте карты (сертификата) с денежной суммой с условием оплаты почтовых расходов, то, безусловно, никто не может принудить к получению такой посылки с учетом того, что какой-либо договор между отправителем и потребителем не заключался. Кроме того, последствия после отказа оплаты потребителем почтовых расходов не наступят, поскольку последний не был инициатором заказа такой посылки.
Почем содержимое коробки и откуда такие цены?
А что «Белпочта»? Судя по уведомлениям, ИП заключила с ними договор в рамках пакета
На коробке Натальи (из первой истории) видна стоимость пересылки — 4 рубля 80 копеек. Остальное — наложенный платеж. Отправитель может заявить любую цену — этим инструментом активно пользуются продавцы и покупатели б/у вещей. А также ребята из Пинска.
Что еще спрятано в цене, кроме услуг «Белпочты»? Внутри коробки лежит бумага, красные нити, которые можно купить за несколько рублей (если хочется), а также парфюмированная вода Grace Alba Fleur Secrete.
Что это вообще такое?
Находим описание: «Женственный, мягкий, чувственный. Фруктово-цветочная ода романтизму и оптимизму юности. В то же время он очень изысканный и благородный, что редкость для цветочных композиций. Цитрусовый верхний аккорд усилен бергамотом и кумкватом. Бархатное сердце, выложенное лепестками розы и османтуса, теперь дополнено оттенками зеленых листьев и водной свежести. Чувственная база аромата с ее знаменитыми сандалом и пачули осталась неизменной. Результат — одухотворенный, современный и нежный, словно весенний цветок, аромат. Аромат по мотивам Gucci Flora Eau Fraiche».
И все это на российских
То есть 39,9 минус 4,8 минус еще примерно 5 — остается около 30 рублей. Для страны со свободным ценообразованием все честно.
В ответ на просьбу/требование убрать новость Onliner предложил «отделу товаров для дома, красоты и здоровья» рассказать о том, почему они не считают себя мошенниками и, более того, видят в новости заказ конкурентов. А вопросов много:
И просто интересно: почему в Пинске такой благоприятный микроклимат для вручения подарков? Как-то КГК
Пока пинская компания отказалась от комментариев, но мы настаиваем и оставляем дверь открытой.
Если вам показалась интересной история про парфюм, то почитайте еще вот это —любопытный
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На фоне вала писем от жертв хищения денег с карт старые приключения, которые многие называют мошенничеством, выглядят ламповыми и невинными. Речь идет о подарках...
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