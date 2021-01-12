«Прекрасно провели время в очереди, три часа стояли». Большой репортаж с горнолыжных курортов под Минском

Источник материала: Onliner

В Минск наконец-то пришла зима, снежная погода обещает радовать еще не один день. Белорусы, кажется, захватили горнолыжные курорты — таких очередей не помнит никто. Еще не начали работать «Якутские горы» и «Веста», однако сезон в «Солнечной долине», «Логойске» и «Силичах» в самом разгаре. Onliner прогулялся по этим местам и узнал, какая атмосфера там царит и как чувствуют себя сноубордисты и горнолыжники, у которых в этом году не получается выехать за границу.

«Для первого раза посоветовали „Солнечную долину“: бюджетно, и инструкторы хорошие»

Самый бюджетный горнолыжный курорт — «Солнечная долина», но и работает здесь только одна горка — тренировочная. Взрослому в выходной день за три часа пользования подъемником придется отдать 8 рублей.





В основном сюда приезжают учиться. Заходя в зону проката, можно сразу ознакомиться с прайсом и узнать, какие инструкторы готовы сейчас с тобой поработать.





Учитывая, что здесь всего лишь одна горка, очередь на выдачу инвентаря большая. Ждать приходится в среднем около получаса.





Александра советует «Солнечную долину» в будние. Здесь комфортно тренироваться, не считая того, что работает только маленькая горка. А еще, говорит, подъемник неудобный: не каждый начинающий сноубордист научится им пользоваться.

— На выходных по возможности езжу в «Логойск» или «Силичи». Вчера была в «Силичах», но мне не понравились горки: много бугров, а под ними лед. Здесь больше двух часов не провожу — скучно. Мечтаю поехать за границу покататься, например в Закопане или Словакию. У меня брат профессиональный сноубордист, поэтому я немного в теме, — рассказывает Александра.





Несколько инструкторов уже обучают и взрослых, и детей. Записаться к тренеру можно предварительно или сразу в пункте оплаты, если есть свободный наставник.

— Захотели чего-нибудь нового попробовать на больших выходных, катание на коньках уже обыденно. Посоветовали для первого раза ехать сюда, здесь бюджетно, инструкторы хорошие. Тренер на двоих обошелся в 60 рублей, — говорят еще одни любители зимнего отдыха.





Большая горка сейчас не работает, но это не мешает детям забегать на нее с обратной стороны и скатываться на тюбингах. Очередь за ними ничуть не меньше, чем за горнолыжным инвентарем, а стоять приходится на улице. Цена в выходной день — 10 рублей за час.





— Для черты города, считаю, вполне хорошее место. Мы тут первый раз, изучаем территорию. Радует, что много людей, — рассказывают Яна с Таней. Сегодня у них в планах — покататься с ребенком.





Автоматы в «Солнечной долине» не работают, и кафе в главном здании, по словам женщины у стойки с информацией, закрылось пару лет назад.





Зато появился фуд-трак с напитками, где очередь чуть меньше, чем за тюбингами. Помимо этого, на территории работает кафе «Местечко». Цена на мясо здесь относительно большая: за 150 грамм шашлыка из свинины нужно отдать 10 рублей. Суп дня можно купить за 2 рубля, а «Цезарь» обойдется в 11. На веранде кафе люди в основном пьют чай из термосов.





— Мы на новогодние праздники из Москвы приехали, сами белорусы. Обычно в Подмосковье ездим. В «Солнечной долине» разогреемся и в Логойск съездим. Ну а сервис, если даже с той же Москвой сравнивать, — не очень: старый инвентарь, большие очереди, — поясняет Антон.









Внизу склона очередь на подъемник максимум из 20 человек. Стоять долго не приходится: в среднем уходит 7 минут, чтобы спуститься и подняться. Также внизу дежурит скорая.

«„Логойск“ не готов к такому количеству людей, но это ожидаемо»

К «Логойску» ехали не мы одни, буквально каждая пятая машина следовала по нашему маршруту. Самое популярное время для катающих — ночное, с пятницы по субботу с 22:00 до 02:00. Стоянка в пол-одиннадцатого полностью заполнена, машинами заставлены еще метров 200 от парковки. Большинство автомобилей с минскими номерами, иногда встречаются областные.





Очередь за инвентарем начинается еще на улице. Внутри здания давка, люди периодически возмущаются, что кто-то влез без очереди.





— Очень неорганизованно, стоим уже полтора часа. Эта очередь условная: заходя в помещение, люди теряются и становятся ближе к началу. Взяли бы чуть больше работников, выдача шла бы быстрее. Мне страшно представить, как это все сдавать будем.





С девяти вечера начинают выдавать снаряжение для ночного катания. Тем, кто приехал к одиннадцати, ждать уже бессмысленно — времени останется час-полтора.

— Был в «Силичах» на прошлых выходных, там за 20 минут выдают. Пускай бы сделали электронную очередь, чтобы не мерзнуть, а в машине подождать.

Ресторан «Гасцінны маёнтак» заполнен, свободных столиков нет, очередь тут даже на заказ блюд. Кормят, по словам гостей, вкусно, по-домашнему. Единственное, что пустует, — это фотозона.





— Сегодня приехали, чтобы погулять и поужинать. Не первый раз пробуем здешнюю кухню: блюда очень нравятся, сегодня у нас мачанка с грибами. Единственный минус — это очередь на ski-pass, — рассказывают Денис и Катя.





Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта в это время обойдется в 17 рублей, шлем и маска — 6 и 4 рубля соответственно. За подъемник нужно отдать 25 рублей + залоговая стоимость пластиковой карточки в 5 рублей. На своих тюбингах на территории курорта кататься нельзя, цена за спуск — 3 рубля.





— Мы уже откатались на «ватрушках». Изначально хотели взять лыжи, но не выстояли очередь. Цены здесь средние, которые может себе позволить каждый, — рассуждают Валерия и Саша.

Желающие выстраиваются даже для фото с бчб-флагом, который взяли с собой одни из отдыхающих.





— Если бы не взяли напрокат снаряжение в Минске, то с такими очередями нет смысла ехать. Мы брали за 16 рублей комплект — лыжи, палки, ботинки. Здесь этот комплект обходится в 17 рублей, — рассказывает Вася.





— В «Логойске» чувствуется атмосфера, которой нет в «Силичах». Обычно киоск с глинтвейном работает, но сегодня почему-то закрыт. Мы с Васей обсуждали, что по атмосфере «Логойск» похож на Закопане, а «Силичи» — на Буковель, там хорошие горки, но нет уюта. «Логойск» выглядит сейчас сказочным, — любуется Диана.





Внизу склона также можно взять снаряжение. Людей здесь меньше, лишь пару человек ждут на улице.

— Мы тут второй раз за день, до этого детей привозили. Я сам люблю ночные. По опыту знаю, что к часу все разъедутся, можно будет спокойно кататься. Единственное, было бы круто, если бы каждые 5—6 часов делали технические перерывы, чтобы выровнять трассы, а то сейчас здесь бугры, а под ними лед. Для новичков очень неудобно, — объясняет Денис.





Становимся в очередь на подъемник и мы. Если едешь один раз, то залоговую стоимость платить не нужно. Цена одного билета в выходной день — 7 рублей. К нам просачиваются парни. Спрашиваем, сколько в среднем по времени стоят.

— Мы мухлюем — заходим сбоку, так что ждать не приходится, — признается Егор и в ту же секунду убегает на подъемник.

Аня оценивает курорт на высшую оценку. За сезон тут уже не первый раз: позавчера с инструктором, сегодня уже сама.





Люди жалуются, что подъемники медленные: пока доедешь — замерзнешь. Но на них по крайней мере можно отдохнуть, а на бугельном устанешь больше, чем на съезде.

— Сегодня грех жаловаться — погода отличная. Место не готово к такому количеству людей, но это было ожидаемо, — рассказывает нам Андрей. — И оборудования тут практически нет: все занято. Сам в городе взял, а супруга хотела здесь — не хватило. Нужно ждать, когда освободится, а на часах уже за полночь.











— На самом деле, в разгар сезона на любом курорте будет многолюдно. Это только на подъемник очередь, а на склоне чувствуешь себя свободно. Сейчас все равно никуда не выехать, но можно погодой полюбоваться. Инфраструктуры не хватает: могли бы поставить фуд-траки, которые летом в «Песочнице» стоят, кассы бы высокие были. А то даже одинокий киоск с глинтвейном не работает, — добавляет Наталья.

Уезжаем в час ночи. Люди постепенно начинают подходить, чтобы сдать инвентарь, очередь опять будет нарастать.





«Силичи». «Снег для Беларуси — большая редкость, надо пользоваться»

С парковкой в «Силичах» не лучше, чем в «Логойске», парковаться начинают от съезда с трассы, примерно за 200 метров.

Здесь, в отличие от других мест, можно покататься на коньках. Входной билет и прокат на час выйдут в 7 рублей. Людей на льду немало, при том что «Силичи» славятся в основном своими горками.





— Впервые за этот год решили покататься на коньках. Сами из Логойска, со двора дома видны горки, но ездим не так часто, как хотелось бы. Часа, как оказалось, вполне достаточно.









В обеденное время людей много: одни уходят, другие тут же приходят на их место. По словам посетителей, трех часов вполне достаточно, чтобы перепробовать все горки.





— Не ожидали, что будут такие очереди на подъемник. Около 20 минут каждый раз стояли. И посмотрите, сколько людей на прокат: они ждут, чтобы кто-нибудь сдал снаряжение, потому что свободного уже нет.





До последнего сюда не хотели ехать, но в итоге желание покататься взяло верх. В Австрию хочу, особенно на фрирайд. Смотрю фото оттуда, там классно, но туда не попасть. А очень хотелось бы. Вообще «Силичи» взбодрились, здесь получше стало, раньше половина всего не работала.

По словам Насти, стоять в очереди за фастфудом у новых фуд-траков придется под 40 минут. Но разве могут два труженика общепита быстрее обслужить такое количество людей?





— Покатались четыре часа на тюбингах. Людей много, все доброжелательные. Только хотелось бы, чтобы спуском кто-нибудь руководил. К тому же столько места, а трасса всего одна — могли бы еще сделать, — делится Настя впечатлениями от отдыха. — Поскольку горок практически нет, на лыжах спускаться скучно. Если только вспомнить, что это такое. С мужем поедем на ночные. Надеемся, что не будет столько людей и получится хорошо отдохнуть. Не очень комфортно, но выбора нет.





Детские горки оснащены очень хорошо. Две трассы, одна с поворотами, но очередь на нее не меньше, чем за экипировкой. Взять тюбинг напрокат можно за 7 рублей в час.





— Мы из Гродно, на каникулы в Минск приехали. У нас в городе такого нет, поэтому здесь нам очень нравится. Приехали со своим оборудованием, в очереди на прокат стоять не пришлось, — рассказывает Маша. Она тоже еще вернется покататься на сноуборде, но сейчас с детьми, да и одежда, говорит, не та.





Мужчины, наконец вышедшие из здания, где выдают инвентарь напрокат, раздраженно отвечают, что прекрасно провели время в очереди, три часа стояли.





— Горки так себе, здесь разве можно покататься? Поучиться — хороший вариант. Через неделю поедем кататься в Сочи. Опыт за рубежом имеется, так что есть с чем сравнить. Здесь сервис на нуле, доски плохие — не напарафинены. Цены выше, чем в Европе. В той же Словакии выйдет дешевле: там ski-pass на 7 дней стоит 170 евро, тут до десяти вечера — 27 рублей, или, грубо говоря, 10 долларов, — объясняет Геннадий.





Замечаем, что людей в шлемах значительно меньше, чем без. Спрашиваем, почему пренебрегают безопасностью.

— Для учебы можно и без шлемов. А если набираешь большую скорость, то, конечно, он нужен, — поясняет Надежда.

К паре подходит мужчина и рассказывает, что отстоял очередь, а оказалось, что напрокат сноубордов нет. Доска ему перепала только через пару часов ожидания.

— Нет вывесок, указателей, чтобы понять, куда тебе идти. Если судить по очереди, то с парковкой здесь кошмар. Проката одежды тоже нет, буду кататься в чем приехал.





Перед спуском по лестнице продают местную еду: шашлыки, чебуреки, чай и глинтвейн. Внизу можно прогуляться вокруг водоема, забронировать беседку для шашлыка. Ближе к спуску стоят еще два фуд-трака, очередь за едой небольшая.













— Хотели покатать детей на тюбингах, но, увидев очередь на горку, решили не испытывать фортуну. Прогулялись, сейчас поедим, а для детей и прогулка в радость.





Цены в «Силичах» примерно такие же, как и в «Логойске»: ночные катания обойдутся в 25 рублей. Но если брать на время или на один раз, то выйдет на рубль дороже. Частые посетители говорят, что подъемник здесь получше — едет быстрее.





— Снег для Беларуси — большая редкость, надо пользоваться, несмотря на высокие цены. В Буковеле день стоит 30 евро, но там и горки километровые есть, а здесь склон метров 200. Ну и еда местная дороговата: взял шашлык — 100 грамм за 4,5 рубля. Вкусно, но недешево.