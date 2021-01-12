Пинские предприниматели массово уходят с рынка «Солнечный» и увозят с собой торговые павильоны

Источник материала: Tut.by

На рынке «Солнечный» в Пинске освобождается все больше и больше торговых мест. Уже разобрано и вывезено более 80 роллетных кабин и торговых павильонов. И занимать освободившиеся места никто не спешит, пишет «Медиа-Полесье» .





Причин ухода предпринимателей с рынка несколько.

Одна из них, объясняют те, кто еще пока остается работать, это отсутствие покупателей. Чтобы приехать на рынок, человеку нужно где-то припарковать машину — а кругом установлены запрещающие остановку и стоянку знаки. Въезд на платную стоянку стоит 1 рубль — а человеку, может быть, нужно лампочку купить за 50 копеек. Поэтому покупатель едет туда, где можно бесплатно припарковать машину: к магазинам и торговым центрам.





Вторая причина — стоимость аренды торгового места. Например, за 12 квадратных метров торговой площади торговцу автозапчастями в месяц нужно заплатить 145 рублей. А их при отсутствии покупателей еще нужно заработать. Предприниматели не раз ставили вопрос перед руководством Пинского РСУ, которому принадлежит рынок «Солнечный», о снижении ставки арендной платы, однако каждый раз получали отказ.

В итоге многие из тех, кто еще недавно платил налоги в местный бюджет и делал отчисления в пенсионный фонд, оставили торговлю на рынке и уехали на заработки в Европу. Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то — таксистом, кто-то — в офисе.

Роллетные кабины и торговые павильоны им приходится демонтировать.