В 2014-м Европарламент предлагал перенести ЧМ по хоккею из Минска. Как тогда на это реагировал Лукашенко

Источник материала: Tut.by

На встрече с Александром Лукашенко глава IIHF Рене Фазель упомянул , что и перед хоккейным «миром» — 2014 в Минске на Международную федерацию хоккея оказывалось давление. «Но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат», — отметил швейцарец. С чем тогда было связано давление европейского сообщества и как на эту ситуацию реагировали Лукашенко и Фазель — рассказывает SPORT.TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

29 марта 2012 года Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой призвал хоккейные организации надавить на Международную федерацию хоккея на льду, выступив за перенос ЧМ-2014 в другую страну. Тогда депутаты требовали от белорусских властей немедленного и безусловного освобождения политических заключенных.

В 2012-м году, по мнению докладчика Европарламента Ханнеса Свободы, единственным способом воздействия на политику Александра Лукашенко мог стать бойкот чемпионата мира, «потому что это важно лично президенту Беларуси».

— Мы перепробовали все что можно, — и дружеское расположение, и жесткие недружественные меры. Мы поддерживаем оппозиционные группы в Беларуси, но пока ничего не помогает, — говорил Свобода.

При этом Александр Лукашенко заявлял, что перенос в другую страну чемпионата мира из Минска ударит по имиджу Международной федерации хоккея:

— Это чисто политизированный процесс, он ничего не имеет общего со спортом. И если такое произойдет, то это будет удар по имиджу федерации хоккея как минимум, а может, по всему мировому спорту. Беларусь этот чемпионат мира заслужила, она его выстрадала. И мы очень много сделали к этому чемпионату. И я уверен: если чемпионат в Минске состоится, все журналисты скажут, что такого никогда не было и еще долго не будет. Мы со всем радушием всей страной будем работать на этот чемпионат.



Фото: president.gov.by

— Переживать нам рано за то, что у нас чемпионат мира состоится или нет. Решение принято: чемпионат мира должен быть здесь. Если это решение будет отменено — поверьте, лишний раз отдельные люди покажут, чего они стоят, — отмечал Лукашенко. — Тест для всей Международной федерации хоккея налицо… Посмотрим, как спорт есть спорт, а политика есть политика, и как они не связаны друг с другом.

Президент IIHF Фазель оставался стойким и выступал против переноса чемпионата из Минска.

— Конгресс 2009 года в Берне принял решение проводить турнир в Беларуси. Мы находимся в стороне от политических дискуссий, — подчеркивал швейцарец.

А вот его зам, вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола, подчеркивал, что решение видится ему противоречивым и трудным:

— Сердце говорит одно, голова — другое. Чемпионат дали не Лукашенко, а успешной хоккейной сборной Беларуси. Международная федерация, предоставив чемпионат Минску, думала, прежде всего, о белорусском хоккее.

Куммола также отмечал следующее:

— Руководство Беларуси пообещало, что перестанет преследовать оппозицию. Ситуация, однако, не изменилась к лучшему.

При этом вице-президент IIHF из Финляндии также не хотел связывать спорт с политикой.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кстати, накануне ЧМ-2014 на имя Рене Фазеля, как и сейчас, поступали открытые письма. Например, кандидат в президенты Беларуси на выборах-2010 Андрей Санников обращался к швейцарцу с таким текстом:

— Вы активно защищали выбор страны проведения чемпионата, постоянно повторяя, что «спорт не может и не должен служить политическим инструментом». Это ложь. В диктаторских странах спорт — это только политика. Особенно тот спорт, который нравится самому диктатору. Хоккей в Беларуси находится в унизительном состоянии. Его унижают турнирами сомнительного качества с участием команды диктатора, на которые тратятся огромные средства. Его унижают, раздавая звания и награды участникам команды диктатора.

[Белорусов] будут избивать, бросать за решетку, некоторые окажутся там еще накануне чемпионата мира. Вы не чувствуете своей вины за то, что по вашей милости будут страдать невинные люди?

Однако Фазель настаивал, что не имеет никакого отношения к репрессиям.

— Подобные заявления являются глупостью. Хоккей призван объединять людей. На трибунах собираются тысячи болельщиков, — парировал глава IIHF.

Тогда чемпионат в Минске все-таки состоялся. Решение о том, примет ли ЧМ по хоккею Беларусь в этом году, должно быть озвучено до конца января.