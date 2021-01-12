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«Любому мужику фору даст». 10 фактов про экс-мэра Якутска, которая стала народной любимицей
Источник материала: Tut.by
Мэр российского Якутска Сардана Авксентьева вчера сообщила, что досрочно
Факт № 1
Сардана Авксентьева — первая женщина, которая получила пост столичного мэра в довольно консервативной Якутии, и оказалась исключительно хватким и деятельным политиком.
Факт № 2
Во время предвыборной гонки чиновница делала упор на якутские традиции и национальную культуру. В агитации она использовала изображение сардааны — разновидности лилии, которая распространена в Якутии. Первое интервью после избрания Авксентьева дала на якутском языке.
Факт № 3
За бескомпромиссные решения и трудолюбие Сардана среди коллег получила прозвища «терминатор» и «железная леди».
«У нас среди мужиков есть баба, которая любому мужику фору даст. Кто такая? Догадайтесь с трех раз. Сардана. На выборах ее называли Терминатор и Железная леди, — цитирует
Факт № 4
Об управленческом таланте чиновницы писало мировое издание
Факт № 5
Первый брак чиновницы распался, но в нем родилась дочь Наталья. Во второй раз Сардана вышла замуж за Виктора Авксентьева, с которым дружила с раннего возраста.
«Я дома „ни разу не начальник“. Напротив, становлюсь объектом добрых шуток и приколов „группировки“, возглавляемой моей мамой и дочерью, которые всегда и во всем поддерживают главу семьи — моего супруга.
Когда есть время, как и любая хозяйка, я готовлю. Мы давно отказались от мучного, сладкого, у нас довольно сдержанный рацион питания. Любим рыбу, морепродукты.
В свободное время всегда любила вязать. Сейчас особо не получается. Зато с удовольствием занимаюсь питомцами. Собак было трое: дворняга, овчарка и бладхаунд. К сожалению, дворняги не стало. Мне нравится возиться с ними. Животные смягчают сердце, дарят безграничную любовь», — поделилась в интервью
Факт № 6
На популярном сайте «Пикабу» у Авксентьевой есть собственный
«Ну, здорово. Не всегда есть время читать, конечно, но я смотрю иногда, я очень люблю людей с чувством юмора. Там бывают замечательные комментарии, от которых я начинаю просто хохотать. Думаю: боже, неужели это со мной происходит?», — заявляла
Факт № 7
Авксентьева сама ведет свой профиль в инстаграме. По ее словам, мэрия ни копейки не тратила на продвижение в соцсетях. Сардана активно добавляла в подписчики местных жителей и делилась с ними итогами встреч, переговоров, заседаний. На сегодня у экс-мэра Якутска 211 тысяч читателей.
Факт № 8
В первые месяцы работы женщина-мэр отменила проведение дорогостоящих новогодних корпоративов администрации. Вырученные средства пошли на благотворительность.
Факт № 9
Также Авксентьева отменила показ балета «Корсар» за 1,5 миллиона российских рублей. Деньги направили на улучшение центральной библиотечной системы.
Факт № 10
Сардана Владимировна отказалась оплачивать из бюджета поездку дорогого московского дизайнера шуб на зимний фестиваль в Якутске. За сэкономленные деньги закупили воздухоочистители для начальных классов школ.
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Сардана Авксентьева стала народной любимицей и, пожалуй, первой женщиной-мэром, знаменитой в Сети.
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