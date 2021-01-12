«Любому мужику фору даст». 10 фактов про экс-мэра Якутска, которая стала народной любимицей

Источник материала: Tut.by

Мэр российского Якутска Сардана Авксентьева вчера сообщила, что досрочно покидает свой пост по состоянию здоровья. Мы собрали десятку интересных фактов о чиновнице, которая зарекомендовала себя как «мэр здорового человека» и стала народной любимицей, широко известной в Сети. Вспоминаем, что она для этого сделала.

Факт № 1

Сардана Авксентьева — первая женщина, которая получила пост столичного мэра в довольно консервативной Якутии, и оказалась исключительно хватким и деятельным политиком.

Факт № 2

Во время предвыборной гонки чиновница делала упор на якутские традиции и национальную культуру. В агитации она использовала изображение сардааны — разновидности лилии, которая распространена в Якутии. Первое интервью после избрания Авксентьева дала на якутском языке.

Факт № 3

За бескомпромиссные решения и трудолюбие Сардана среди коллег получила прозвища «терминатор» и «железная леди».

«У нас среди мужиков есть баба, которая любому мужику фору даст. Кто такая? Догадайтесь с трех раз. Сардана. На выборах ее называли Терминатор и Железная леди, — цитирует meduza.io якутского бизнесмена, депутата регионального парламента, одного из главных претендентов на пост мэра Владимира Федорова. — Она реально железная. Она пашет, как каждому мужику бы еще пахать. Прилетела ночным рейсом из Москвы, только с самолета сошла в 5 утра, я ей говорю — я сам эту городскую планерку в 8 утра проведу. Нет, она 7 часов на самолете летит, а потом приезжает и идет на планерку».

Факт № 4

Об управленческом таланте чиновницы писало мировое издание The Economist . В статье отмечается нетипичный для России стиль руководства Авксентьевой и ее популярность — не только в Якутии, но и за её пределами.

Факт № 5

Первый брак чиновницы распался, но в нем родилась дочь Наталья. Во второй раз Сардана вышла замуж за Виктора Авксентьева, с которым дружила с раннего возраста.

«Я дома „ни разу не начальник“. Напротив, становлюсь объектом добрых шуток и приколов „группировки“, возглавляемой моей мамой и дочерью, которые всегда и во всем поддерживают главу семьи — моего супруга.

Когда есть время, как и любая хозяйка, я готовлю. Мы давно отказались от мучного, сладкого, у нас довольно сдержанный рацион питания. Любим рыбу, морепродукты.

В свободное время всегда любила вязать. Сейчас особо не получается. Зато с удовольствием занимаюсь питомцами. Собак было трое: дворняга, овчарка и бладхаунд. К сожалению, дворняги не стало. Мне нравится возиться с ними. Животные смягчают сердце, дарят безграничную любовь», — поделилась в интервью news.ykt.ru Авксентьева.

Факт № 6

На популярном сайте «Пикабу» у Авксентьевой есть собственный хэштег . За первые четыре месяца работы она стала феноменом в интернете. Про нее придумывали шутки, называли «мэром здорового человека», сравнивали с чудо-женщиной.

«Ну, здорово. Не всегда есть время читать, конечно, но я смотрю иногда, я очень люблю людей с чувством юмора. Там бывают замечательные комментарии, от которых я начинаю просто хохотать. Думаю: боже, неужели это со мной происходит?», — заявляла meduza.io Авксентьева.

Факт № 7

Авксентьева сама ведет свой профиль в инстаграме. По ее словам, мэрия ни копейки не тратила на продвижение в соцсетях. Сардана активно добавляла в подписчики местных жителей и делилась с ними итогами встреч, переговоров, заседаний. На сегодня у экс-мэра Якутска 211 тысяч читателей.

Факт № 8

В первые месяцы работы женщина-мэр отменила проведение дорогостоящих новогодних корпоративов администрации. Вырученные средства пошли на благотворительность.

Факт № 9

Также Авксентьева отменила показ балета «Корсар» за 1,5 миллиона российских рублей. Деньги направили на улучшение центральной библиотечной системы.

Факт № 10

Сардана Владимировна отказалась оплачивать из бюджета поездку дорогого московского дизайнера шуб на зимний фестиваль в Якутске. За сэкономленные деньги закупили воздухоочистители для начальных классов школ.