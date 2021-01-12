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Что Samsung представит 14 января - цены, старт продаж и особенности гаджетов
Источник материала: Tut.by
14 января компания Samsung проведет большую онлайн-презентацию, посвященную новым гаджетам. Как правило, кусочки информации о еще не анонсированных девайсах «просачиваются» в Сеть раньше мероприятия, но в этот раз о новинках известно практически все, включая цены и даже даты старта продаж. Собрали все, что мы знаем, в один материал.
Трио Galaxy S21
«Хедлайнерами» мероприятия, ради которых оно и затевается, станет трио флагманских смартфонов — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.
Galaxy S21 и Galaxy S21+
Galaxy S21, судя по сообщениям нескольких известных инсайдеров, обзаведется пластиковым корпусом. Экран на 6,2 дюйма прикроют защитным стеклом Gorilla Glass 7, панель будет полностью плоской, без закруглений по краям.
В активе устройства окажутся стереодинамики, беспроводные модули — NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 — а также степень защиты от воды и пыли IP68. Заряжаться устройство будет через порт USB-C, 3,5-мм разъема для наушников не предусмотрено, зато девайс сможет работать в 5G-сетях. Не откажутся и от ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей.
Разумеется, есть поддержка действующей в Беларуси платежной системы Samsung Pay. Модификации для нашего региона наверняка смогут похвастаться возможностью работы с двумя nanoSIM-картами. Ожидается и поддержка eSIM. А вот слота под карты памяти microSD, похоже, больше не будет — но это еще предстоит проверить.
6,2-дюймовый экран Galaxy S21 построен на матрице типа Dynamic AMOLED 2X (2400 на 1080 точек, 421 ppi) с максимальной яркостью в 1300 нит. Фронтальная камера размещена в небольшом вырезе в форме буквы «О» в центральной части панели. Дисплей может работать на частоте от 60 Гц до 120 Гц.
Процессором для устройств, которые будут продаваться в нашем регионе, станет Exynos 2100 (5-нм техпроцесс) — подробнее о нем расскажут на отдельной презентации. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — от 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составит 4000 мАч. В активе окажется 25-ваттная проводная зарядка, также получится восполнить заряд по «беспроводу».
Основная камера из трех модулей будет такой: 64 Мп (телефото, 3-кратный гибридный зум, f/2.0), 12 Мп (ультраширокоугольная, 120 градусов, f/2.2) и 12 Мп (широкоугольная, f/1.8). Фронтальная камера — 10 Мп (f/2.2). Устройство сможет снимать видео в разрешении вплоть до 8K при 30 кадрах в секунду.
Galaxy S21+, по сути, является увеличенной копией описанного выше S21. Из отличий — материалы корпуса. Вероятно, девайс все-же окажется выполненными из стекла, а не пластика. Во-вторых, размер экрана — панель подрастет до 6,7 дюйма. Отличается батарея — в Plus-версии ее емкость составит 4800 мАч. А еще девайсы по-разному весят — соответственно 171 и 202 грамма для обычной версии и модели Plus.
В остальном девайсы идентичны: в Galaxy S21+ есть все те же беспроводные модули, защита IP68, eSIM, Samsung Pay, 5G и другие «фишки» обычной модели. Разрешение дисплея такое же, матрицы повторяют друг друга. Правда, из-за диагонали можно рассчитывать «только» на 394 ppi. Аппаратная платформа с Exynos 2100 используется и здесь, основная и фронтальная камеры одинаковые.
Дата старта продаж и цены
В Европе (возможно, и в Беларуси) смартфоны начнут продаваться 29 января. Скорее всего, их оценят так:
Сделавшим предзаказ, вероятно, в подарок достанутся беспроводные наушники Galaxy Buds Live (наш обзор). Цвета корпуса S21: серый, белый, розовый и пурпурный. S21+: серебряный, черный и пурпурный.
Galaxy S21 Ultra
Этот девайс станет венцом всей линейки и, судя по сообщениям инсайдеров, включит себя все самые последние технические наработки производителя.
Его корпус полностью выполнят из стекла (Gorilla Glass 7), вес — 228 граммов. В активе будут стереодинамики, набор беспроводных модулей последнего поколения (Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6), поддержка работы в 5G-сетях, технология защиты от воды и пыли (IP68), слот для двух nanoSIM-карты, встроенные eSIM, Samsung Pay, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране. От слота под карты памяти microSD, похоже, откажутся.
Из необычного: поддержка фирменного пера S Pen, которое раньше поддерживалось только устройствами линейки Galaxy Note. Места в корпусе для него не будет — да и само перо при необходимости предложат покупать отдельно. Но как минимум один из фирменных чехлов от самой Samsung получит вариант, в котором стилус получится хранить.
Из важного: скорее всего, из комплекта поставки пропадет зарядный адаптер и проводные наушники. Компания, вероятно, последует по пути Apple. Это также относится и к Galaxy S21 с S21+.
Экран Galaxy S21 Ultra окажется лишь чуть-чуть скругленным с двух сторон. Его диагональ — 6,8 дюйма, матрица — Dynamic AMOLED 2X, разрешение — 3200 на 1440 точек (515 ppi). Частота обновления составит от 1 Гц до 120 Гц, она сможет меняться автоматически — таким образом планируется более бережно обращаться с зарядом батареи. Интересно, что 120 Гц станут доступны и при выборе максимального разрешения, а не исключительно в режиме Full HD+. Максимальная яркость панели при этом составит 1600 нит.
Аппаратная платформа такая же, как и в S21/S21+: процессором выступит фирменный Exynos 2100. Правда, оперативной памяти установят не менее 12 ГБ. Батарея более емкая — 5000 мАч, она будет поддерживать уже 45-ваттную проводную зарядку. Разумеется, в активе и технологии ускоренной беспроводной и реверсивной зарядок.
Основная камера — один из ключевых элементов новинки. Она состоит из фотомодулей на 108 Мп (широкоугольный, f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2, 120 градусов), 10 Мп (телефото, f/2.4) и 10 Мп (перископ, f/4.9). Смартфон сможет фотографировать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим приближением. Запись видео — в разрешении вплоть до 8K. Не откажутся и от лазерного автофокуса, а также 40-мегапиксельной фронтальной камеры.
Дата старта продаж и цена
Смартфон, как ожидается, также станет доступен для покупки 29 января. Стартовая цена в Европе — 1249 евро. В подарок тем, кто оставит предзаказ, могут предложить фирменные наушники Galaxy Buds Pro, которые также представят во время анонса.
Смартфон поступит в продажу в корпусах черного и серебристого цветов.
Samsung Galaxy Buds Pro и геометки Galaxy SmartTag
Гарнитура Galaxy Buds Pro, видимо, призвана соперничать с популярной AirPods Pro от компании Apple. Наушники выполнят в форме затычек, кейс похож на тот, что используется с Galaxy Buds Live. Их главной особенностью окажется технология активного шумоподавления (ANC). Но Galaxy Buds Pro смогут работать и без нее.
От одного заряда наушники проработают около пяти часов подряд (с включенным ANC). Зарядный кейс, который можно подзарядить беспроводным способом, даст дополнительные 23 часа. А еще новинку, вероятно, получится подключить одновременно к нескольким устройствам. Или, по крайней мере, быстро переподключать между ними.
Предполагаемая цена — в районе 230 евро. Дата старта продаж — 29 января.
Издание
Ниже — цены популярных беспроводных наушников Samsung:
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