Что Samsung представит 14 января - цены, старт продаж и особенности гаджетов

Источник материала: Tut.by

14 января компания Samsung проведет большую онлайн-презентацию, посвященную новым гаджетам. Как правило, кусочки информации о еще не анонсированных девайсах «просачиваются» в Сеть раньше мероприятия, но в этот раз о новинках известно практически все, включая цены и даже даты старта продаж. Собрали все, что мы знаем, в один материал.

Трио Galaxy S21

«Хедлайнерами» мероприятия, ради которых оно и затевается, станет трио флагманских смартфонов — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 и Galaxy S21+



Galaxy S21 и S21+

Galaxy S21, судя по сообщениям нескольких известных инсайдеров, обзаведется пластиковым корпусом. Экран на 6,2 дюйма прикроют защитным стеклом Gorilla Glass 7, панель будет полностью плоской, без закруглений по краям.

В активе устройства окажутся стереодинамики, беспроводные модули — NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 — а также степень защиты от воды и пыли IP68. Заряжаться устройство будет через порт USB-C, 3,5-мм разъема для наушников не предусмотрено, зато девайс сможет работать в 5G-сетях. Не откажутся и от ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей.

Разумеется, есть поддержка действующей в Беларуси платежной системы Samsung Pay. Модификации для нашего региона наверняка смогут похвастаться возможностью работы с двумя nanoSIM-картами. Ожидается и поддержка eSIM. А вот слота под карты памяти microSD, похоже, больше не будет — но это еще предстоит проверить.





6,2-дюймовый экран Galaxy S21 построен на матрице типа Dynamic AMOLED 2X (2400 на 1080 точек, 421 ppi) с максимальной яркостью в 1300 нит. Фронтальная камера размещена в небольшом вырезе в форме буквы «О» в центральной части панели. Дисплей может работать на частоте от 60 Гц до 120 Гц.

Процессором для устройств, которые будут продаваться в нашем регионе, станет Exynos 2100 (5-нм техпроцесс) — подробнее о нем расскажут на отдельной презентации. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — от 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составит 4000 мАч. В активе окажется 25-ваттная проводная зарядка, также получится восполнить заряд по «беспроводу».





Основная камера из трех модулей будет такой: 64 Мп (телефото, 3-кратный гибридный зум, f/2.0), 12 Мп (ультраширокоугольная, 120 градусов, f/2.2) и 12 Мп (широкоугольная, f/1.8). Фронтальная камера — 10 Мп (f/2.2). Устройство сможет снимать видео в разрешении вплоть до 8K при 30 кадрах в секунду.



Galaxy S21+

Galaxy S21+, по сути, является увеличенной копией описанного выше S21. Из отличий — материалы корпуса. Вероятно, девайс все-же окажется выполненными из стекла, а не пластика. Во-вторых, размер экрана — панель подрастет до 6,7 дюйма. Отличается батарея — в Plus-версии ее емкость составит 4800 мАч. А еще девайсы по-разному весят — соответственно 171 и 202 грамма для обычной версии и модели Plus.

В остальном девайсы идентичны: в Galaxy S21+ есть все те же беспроводные модули, защита IP68, eSIM, Samsung Pay, 5G и другие «фишки» обычной модели. Разрешение дисплея такое же, матрицы повторяют друг друга. Правда, из-за диагонали можно рассчитывать «только» на 394 ppi. Аппаратная платформа с Exynos 2100 используется и здесь, основная и фронтальная камеры одинаковые.

Дата старта продаж и цены

В Европе (возможно, и в Беларуси) смартфоны начнут продаваться 29 января. Скорее всего, их оценят так:

Samsung Galaxy S21 128 ГБ — 849 евро

Samsung Galaxy S21 256 ГБ — 899 евро

Samsung Galaxy S21+ 128 ГБ — 1049 евро

Samsung Galaxy S21+ 256 ГБ — 1099 евро

Сделавшим предзаказ, вероятно, в подарок достанутся беспроводные наушники Galaxy Buds Live (наш обзор). Цвета корпуса S21: серый, белый, розовый и пурпурный. S21+: серебряный, черный и пурпурный.

Galaxy S21 Ultra



Galaxy S21 Ultra (черный) и S21+

Этот девайс станет венцом всей линейки и, судя по сообщениям инсайдеров, включит себя все самые последние технические наработки производителя.

Его корпус полностью выполнят из стекла (Gorilla Glass 7), вес — 228 граммов. В активе будут стереодинамики, набор беспроводных модулей последнего поколения (Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6), поддержка работы в 5G-сетях, технология защиты от воды и пыли (IP68), слот для двух nanoSIM-карты, встроенные eSIM, Samsung Pay, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране. От слота под карты памяти microSD, похоже, откажутся.





Из необычного: поддержка фирменного пера S Pen, которое раньше поддерживалось только устройствами линейки Galaxy Note. Места в корпусе для него не будет — да и само перо при необходимости предложат покупать отдельно. Но как минимум один из фирменных чехлов от самой Samsung получит вариант, в котором стилус получится хранить.

Из важного: скорее всего, из комплекта поставки пропадет зарядный адаптер и проводные наушники. Компания, вероятно, последует по пути Apple. Это также относится и к Galaxy S21 с S21+.





Экран Galaxy S21 Ultra окажется лишь чуть-чуть скругленным с двух сторон. Его диагональ — 6,8 дюйма, матрица — Dynamic AMOLED 2X, разрешение — 3200 на 1440 точек (515 ppi). Частота обновления составит от 1 Гц до 120 Гц, она сможет меняться автоматически — таким образом планируется более бережно обращаться с зарядом батареи. Интересно, что 120 Гц станут доступны и при выборе максимального разрешения, а не исключительно в режиме Full HD+. Максимальная яркость панели при этом составит 1600 нит.

Аппаратная платформа такая же, как и в S21/S21+: процессором выступит фирменный Exynos 2100. Правда, оперативной памяти установят не менее 12 ГБ. Батарея более емкая — 5000 мАч, она будет поддерживать уже 45-ваттную проводную зарядку. Разумеется, в активе и технологии ускоренной беспроводной и реверсивной зарядок.

Основная камера — один из ключевых элементов новинки. Она состоит из фотомодулей на 108 Мп (широкоугольный, f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2, 120 градусов), 10 Мп (телефото, f/2.4) и 10 Мп (перископ, f/4.9). Смартфон сможет фотографировать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим приближением. Запись видео — в разрешении вплоть до 8K. Не откажутся и от лазерного автофокуса, а также 40-мегапиксельной фронтальной камеры.





Дата старта продаж и цена

Смартфон, как ожидается, также станет доступен для покупки 29 января. Стартовая цена в Европе — 1249 евро. В подарок тем, кто оставит предзаказ, могут предложить фирменные наушники Galaxy Buds Pro, которые также представят во время анонса.

Смартфон поступит в продажу в корпусах черного и серебристого цветов.

Samsung Galaxy Buds Pro и геометки Galaxy SmartTag

Гарнитура Galaxy Buds Pro, видимо, призвана соперничать с популярной AirPods Pro от компании Apple. Наушники выполнят в форме затычек, кейс похож на тот, что используется с Galaxy Buds Live. Их главной особенностью окажется технология активного шумоподавления (ANC). Но Galaxy Buds Pro смогут работать и без нее.



Galaxy Buds Pro

От одного заряда наушники проработают около пяти часов подряд (с включенным ANC). Зарядный кейс, который можно подзарядить беспроводным способом, даст дополнительные 23 часа. А еще новинку, вероятно, получится подключить одновременно к нескольким устройствам. Или, по крайней мере, быстро переподключать между ними.

Предполагаемая цена — в районе 230 евро. Дата старта продаж — 29 января.

Издание 3DNews добавляет: еще одна новинка, которую могут анонсировать 14-го января — Galaxy SmartTag. Аксессуар представляет собой умную метку, которую можно прикрепить к кошельку, ключам или любому другому устройству, чтобы можно было его отследить в случае потери. Ожидается, что Galaxy SmartTag будет стоить от 20 до 30 долларов.

Ниже — цены популярных беспроводных наушников Samsung: