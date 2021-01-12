«Суть визита Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами ни пытались прикрывать подковерную сделку»

Если Международная федерация хоккея все же оставит ЧМ-2021 Минску, то Рене Фазелю и Ко придется играть против огромной команды белорусского народа.





Такое мнение, комментируя визит в Беларусь президента IIHF , высказал руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

По его словам, «суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами о «спорте вне политики» ни пытались прикрывать подковерную сделку».

Он с иронией замечает , что осталось неизвестным: пригласили ли господина Фазеля на «популярное у председателя федерации хоккея Беларуси развлечение – ночную охоту за ленточками и мирными белорусами?»

Латушко также отметил, что право испортить свою репутацию на закате карьеры остается за господином Фазелем.

Представитель белорусской оппозиции предупредил хоккейного функционера: «Если этот визит все-таки выльется в недочемпионат, то играть придется против очень многочисленной команды — команды гордого белорусского народа. Несмотря на аресты и репрессии, на которые вы закрываете глаза, наша команда будет самой сильной, так как мы на стороне Добра. Готовьтесь к поражению, господин Фазель».

Напомним, министр иностранных дел Латвии (именно этой стране всесте с Беларусью было доверено провести ЧМ-2021 ) заявил : «Подтверждаю позицию Латвии о том, что проведение чемпионата мира по хоккею в Минске совершенно неприемлемо, репрессии против мирных демонстрантов, включая спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения».

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