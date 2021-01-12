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«Суть визита Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами ни пытались прикрывать подковерную сделку»
Источник материала: Навiны
Если Международная федерация хоккея все же оставит ЧМ-2021 Минску, то Рене Фазелю и Ко придется играть против огромной команды белорусского народа.
Такое мнение, комментируя
По его словам, «суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами о «спорте вне политики» ни пытались прикрывать подковерную сделку».
Он с иронией
Латушко также отметил, что право испортить свою репутацию на закате карьеры остается за господином Фазелем.
Представитель белорусской оппозиции предупредил хоккейного функционера: «Если этот визит все-таки выльется в недочемпионат, то играть придется против очень многочисленной команды — команды гордого белорусского народа. Несмотря на аресты и репрессии, на которые вы закрываете глаза, наша команда будет самой сильной, так как мы на стороне Добра. Готовьтесь к поражению, господин Фазель».
Напомним, министр иностранных дел Латвии (именно этой стране всесте с Беларусью было доверено провести
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«Суть визита Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами ни пытались прикрывать подковерную сделку»
Если Международная федерация хоккея все же оставит ЧМ-2021 Минску, то Рене Фазелю и Ко придется играть против огромной команды белорусского народа.
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