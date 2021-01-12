«Дети вырастут - и уже им с нами будет скучно». Как не стать чужим собственному ребенку

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить. Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Как-то во время сессии моя психотерапевт спросила, как много времени мы проводим с нашим сыном втроем: он, я и его отец. И чем мы в этих случаях занимаемся. Тут у меня случился, что называется, прорыв: я увидела ясно, что с нашим уже подросшим ребенком мы все еще практикуем схему «дать партнеру отдохнуть».

Если один занят с сыном, второй может вернуться к каким-то своими делами или просто полежать в тихом (ха-ха) углу. Конечно, у нас есть какое-то совместное время: мы читаем втроем, гуляем, катаемся на велосипедах или вот с горок, спасибо нынешнему январю. Но этого «тройного включения» в коммуникацию, кажется, было маловато.

А что вообще значит проводить время с ребенком втроем? У меня сразу возник образ семьи, играющей в настольную игру. Но разве есть игры, в которые было бы действительно интересно играть и маленькому ребенку, и двум взрослым? В общем, я погуглила. Результат — два (тошнотворных) слова: развивашки и занимашки.

Русскоязычный интернет полнится идеями и лайфхаками, как бы так поиграть с ребенком, чтобы непременного его поразвивать. И чем занять, чтобы он как-нибудь провел время самостоятельно. От 0 до 6. Правильно, потом свободное время можно будет с полным правом занять уроками.

С одной стороны, я прекрасно понимаю, что в случае если женщина одна тянет ребенка (или нескольких детей), быт и еще немного мужа — круто, если у нее хватает сил занять ребенка занимашкой-развивашкой, а не просто закрыть его в комнате, всучив планшет. С другой, мы вроде как говорим про включенных родителей и семьи, в которых папа — не помощник мамы, а такой же родитель собственного ребенка, как и мама.

Вообще, идея непременного дополнительного развития маленьких детей, на которой существуют бесконечные школы раннего развития и прочие аналогичные заведения, меня невероятно занимает. В детсадовской группе нашего сына, кажется, почти все девочки ходят по вечерам как минимум на гимнастику, а мальчик, с которым они летом весело гоняли на беговелах и месили голыми пятками грязь, сейчас занят на секции футбола, творчества и, кажется, чего-то еще.

Все эти дети ходят в сад на полный день, пять дней в неделю. Мне правда страшно интересно, чего добиваются их родители, но я просто боюсь спрашивать, потому что сам этот вопрос ставит под сомнение чужую родительскую стратегию. А я этого делать не хочу.

И возвращаясь к совместному времени с ребенком — ведь его, по сути, остается так немного. В большие выходные, вроде новогодне-рождественских, это становится особенно заметно. Ребенку никогда больше не будет три или четыре, он никогда больше не скажет впервые слово «ррррррыба!» с победным взглядом и впервые не соберет сам бесконечно длинную конструкцию с колесами из лего.



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Во всей этой истории мы так или иначе приходим к идее «качественного времени» (quality time), проведенного с ребенком. Времени, когда вы заняты только им и вашей совместной деятельностью, не отвлекаясь ни на что другое. Времени, которое противопоставлено тому, когда родитель сидит в телефоне, а ребенок пытается собрать условный пазл.

Мало кто из взрослых по-настоящему любит в пятый раз подряд пересобирать одну и ту же башенку, в третий — перечитывать ту же книжку, которую закончили только что, и всё вот это вот, что так любят маленькие дети. Но фокус в том, что настоящее развитие ребенка происходит не в тот момент, когда он в два года начинает заучивать английские слова, а когда он чувствует себя значимым в контакте со значимым для него взрослым — с вами. Когда вы узнаете друг о друге что-то новое через игру, когда можете научить ребенка чему-то или даже научиться у него самому, узнать, что для него важно и что его беспокоит.

Дети нуждаются в постоянном подтверждении того, что они занимают свое место по праву. И для этого стоит постараться действительно быть вместе с ребенком тогда, когда вы находитесь рядом. Даже просмотр мультфильма может стать качественно проведенным временем — в случае, если вы посмотрите его вместе и потом, например, обсудите, что там происходило, что ребенок думает о героях и т.д. Не в формате «заданий по развитию», а потому, что вам действительно интересны его мысли.

Что дает качественное время?

Качественное время рождает у ребенка чувство безопасности, уверенности в себе, доверия к другим людям и окружающему миру.

Оно помогает детям осознать свое «я», дает им возможность по-настоящему развиваться и взрослеть.

Вы узнаете своего ребенка лучше. В играх дети часто отыгрывают тревожащие или волнующие их ситуации, поэтому просто понаблюдав за тем, как и во что играет ваш ребенок, вы уже можете узнать что-то новое для себя.

Качественное общение помогает ребенку легче переносить разлуку с родителями, даже если они уезжают куда-то на время или не живут постоянно вместе (папы «выходного дня», например).

Если вы включаете ребенка в свою повседневную «взрослую» жизнь, это дает ему положительный пример взрослой жизни вообще. Мама с папой не только рассказывают, как они угорели на работе, устали и им не до чего. А еще и живут какой-то своей интересной жизнью и занимаются интересными вещами. Психологи даже советуют не начинать каких-то дел без привлечения ребенка: починка крана, приготовление завтрака. А сколько удовольствия трехлетке может принести обычный работающий пылесос в руках.



Jessica Rockowitz, unsplash.com

Разумеется, все мы взрослые люди. И сейчас, к примеру, проживаем непростые времена. Нормально быть к вечеру рабочего дня уставшим, раздраженным, грустным. Ненормально, находясь в таком состоянии с ребенком, делать вид, что все в порядке, из последних сил вымучивая совместное действие или диалог. В такие моменты стоит объяснять детям, что с вами происходит, на понятном им языке и говорить, что прямо сейчас вы не сможете поиграть вместе или поддержать разговор. Но обязательно сделаете это позже, когда будете чувствовать себя лучше.

Чем же заниматься?

А чем хотите. Подойдет любое занятие, которое будет демонстрировать, что вам приятно находиться вместе. И это справедливо как в случае, если вы с ребенком один на один, так и для всей семьи. Мы, например, обнаружили, что можно немного поменять правила популярных настольных игр, и в них вполне интересно и весело играть втроем. Ну и горки со снежками никто не отменял. А еще чтение вслух, мультфильмы и печенье, которое ребенок может впервые сам испечь с вашей помощью.



Jimmy Dean, unsplash.com

Дети вырастут и уже никогда не будут зависимыми от нашего внимания малышами. И если не наполнить их детство счастливыми совместными воспоминаниями, уже им с нами в недалеком будущем будет невыносимо скучно.