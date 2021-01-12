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Надежда Остапчук: «Возникают вопросы к самому господину Фазелю»
12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чемпионка мира и Европы прокомментировала визит главы ИИХФ Рене Фазеля в Минск.
Фото Gettyimages Hannah Peters
– Приезд господина Фазеля вызвал много вопросов, – сказала Надежда Остапчук
Интересно, что не остановил господина Фазеля
Удивляет, что председатель Международной федерации хоккея не хочет видеть и слышать белорусов и мировое сообщество, которые каждый день говорят о беззаконии, которое происходит в Беларуси. Таким образом, возникают вопросы к самому господину Фазелю.
Что за рычаги давления есть у режима, что ни реакция мирового сообщества, ни требования многих команд участниц потенциального первенства перенести ЧМ из Минска не смущают главу хоккейной федерации и он продолжает теплое общение с нынешней властью в Беларуси?
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Чемпионка мира и Европы прокомментировала визит главы ИИХФ Рене Фазеля в Минск.
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