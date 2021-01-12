Надежда Остапчук: «Возникают вопросы к самому господину Фазелю»

Источник материала: Салiдарнасць

Чемпионка мира и Европы прокомментировала визит главы ИИХФ Рене Фазеля в Минск.





Фото Gettyimages Hannah Peters

– Приезд господина Фазеля вызвал много вопросов, – сказала Надежда Остапчук Трибуне . – Непонятно, в чем ему нужно было удостовериться, чтобы лично приезжать в Беларусь. Всему миру известно, что в Беларуси на данный момент более 30 тысяч задержанных за мирное выражение своего мнения и 178 признаны политзаключенными.

Интересно, что не остановил господина Фазеля от теплых объятий с Лукашенко и тот факт, что гражданка Швейцарии, Наталья Херше, соотечественница Фазеля, была приговорена к 2.5 годам лишения свободы за сорванную балаклаву и сейчас отбывает наказание в тюрьме в Беларуси.

Удивляет, что председатель Международной федерации хоккея не хочет видеть и слышать белорусов и мировое сообщество, которые каждый день говорят о беззаконии, которое происходит в Беларуси. Таким образом, возникают вопросы к самому господину Фазелю.

Что за рычаги давления есть у режима, что ни реакция мирового сообщества, ни требования многих команд участниц потенциального первенства перенести ЧМ из Минска не смущают главу хоккейной федерации и он продолжает теплое общение с нынешней властью в Беларуси?