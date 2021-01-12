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Надежда Остапчук: «Возникают вопросы к самому господину Фазелю»

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чемпионка мира и Европы прокомментировала визит главы ИИХФ Рене Фазеля в Минск.

Надежда Остапчук: «Возникают вопросы к самому господину Фазелю»

Фото Gettyimages Hannah Peters

– Приезд господина Фазеля вызвал много вопросов, – сказала Надежда Остапчук Трибуне. – Непонятно, в чем ему нужно было удостовериться, чтобы лично приезжать в Беларусь. Всему миру известно, что в Беларуси на данный момент более 30 тысяч задержанных за мирное выражение своего мнения и 178 признаны политзаключенными.

Интересно, что не остановил господина Фазеля от теплых объятий с Лукашенко и тот факт, что гражданка Швейцарии, Наталья Херше, соотечественница Фазеля, была приговорена к 2.5 годам лишения свободы за сорванную балаклаву и сейчас отбывает наказание в тюрьме в Беларуси.

Удивляет, что председатель Международной федерации хоккея не хочет видеть и слышать белорусов и мировое сообщество, которые каждый день говорят о беззаконии, которое происходит в Беларуси. Таким образом, возникают вопросы к самому господину Фазелю.

Что за рычаги давления есть у режима, что ни реакция мирового сообщества, ни требования многих команд участниц потенциального первенства перенести ЧМ из Минска не смущают главу хоккейной федерации и он продолжает теплое общение с нынешней властью в Беларуси?

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионка мира и Европы прокомментировала визит главы ИИХФ Рене Фазеля в Минск.
 
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