Twitter заблокировал тысячи аккаунтов сторонников теорий заговора

Источник материала: АФН

Соцсеть Twitter, заблокировавшая недавно страницу проигравшего выборы президента США Дональда Трампа, в ночь на вторник, 12 января, пошла на аналогичный шаг в отношении десятков тысяч сторонников движения QAnon и других пользователей, распространяющих различные теории заговора.

По данным пресс-службы Twitter, бану подверглись в общей сложности около 70 000 аккаунтов, сообщает DW.

Сторонники движения QAnon верят, что международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по мнению сторонников движения, причастны, кроме прочего, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.

В свою очередь, Дональд Трамп пытается спасти мир от власти Deep State, убеждены сторонники QAnon. В их числе и один из наиболее колоритных персонажей беспорядков в Капитолии - "шаман" в меховой шапке с рогами, чьи фото за последние дни обошли весь мир.

В октябре 2020 года портал YouTube сообщил, что заблокировал десятки тысяч видео QAnon и закрыл каналы, используемые движением.