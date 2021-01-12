ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская просит Литву изменить литовское название Беларуси

12.01.2021 08:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису с предложением изменить название Беларуси на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской в понедельник, 11 января.

"Со стороны Литвы это могло бы стать знаком уважения суверенитета Беларуси и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа", - заявила Тихановская.

По ее словам, нынешнее официальное название страны на литовском языке «Baltarùsija» воспринимается многими как калька с русского "Белоруссия", "что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия".

"Из всех предложений, которые уже прозвучали в литовском экспертном сообществе, форму Belarusià наши эксперты считают наиболее приемлемой", - отметила она.

По данным оппозиционного политика, сейчас официальное название Беларуси приближено к белорусскому оригиналу на национальных языках 24 стран Европы. Подготовить предложения о возможном переименовании страны на литовском языке попросил Тихановскую сам глава МИД Литвы Ландсбергис, указала она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису с предложением изменить название Беларуси на литовском языке с Baltarùsija...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міністр здароўя пра каронавірус: Да сярэдзіны – канца лютага будзе падзенне, затым, магчыма, невялікі рост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by