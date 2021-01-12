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Козырев: 80-летие Мулявина мы отметим онлайн-концертом "Песняров"
12.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Евгений Коктыш
- какие события
- как живут и работают "Песняры" в условиях пандемии COVID-19;
- выход диска, в котором прозвучат 12 новых песен;
- легко ли стоять "особнячком" в мире современного шоу-бизнеса.
Программу "Горизонт событий" с участием директора-художественного руководителя БГА "Песняры" Романа Козырева смотрите на Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik Беларусь программа "Горизонт событий" с участием директора-художественного руководителя Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Романа...
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