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Без очередей: в ГПК пояснили отсутствие пробок на границе

12.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Ситуация на границе спокойная, грузопоток нормальный, заявил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

© AFP 2020 / William Edwards
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Быстро вернуться к работе после праздников грузоперевозчики не спешат: в минувший понедельник, по данным ГПК, на выезд из Беларуси в общей сложности стояло около 70 грузовых авто, а на утро вторника очередей и вовсе не наблюдалось.

"На прошлой 4-дневной, а для кого-то 3-дневной рабочей неделе все пытались уместиться в те сжатые сроки, и образовывались очереди. Эта неделя длинная, 6 рабочих дней, и более планомерно распределен грузопоток через границу", - описал ситуацию Бычковский.

По его словам, на прошедших больших выходных был хороший поток, и, несмотря на замену программного обеспечения у литовской стороны, проходил он нормально.

"Поток выравнивается, и ситуация в целом спокойная", - подтвердил представитель ГПК.

Перед новым годом очереди на границе были минимальными, однако уже 3 января на территории Беларуси образовались пробки из фур, которые направлялись в страны ЕС. В общей сложности въезда в Евросоюз ожидало более 280 машин. С каждым днем трафик увеличивается, в ГПК тем не менее отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.

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Теги: Минск
 
 
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После больших рождественских выходных на границе Беларуси со странами Евросоюза пока нет больших очередей из фур: пограничники планомерно распределяют поток.
 
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