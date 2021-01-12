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Без очередей: в ГПК пояснили отсутствие пробок на границе
12.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Ситуация на границе спокойная, грузопоток нормальный, заявил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
© AFP 2020 / William Edwards
Быстро вернуться к работе после праздников грузоперевозчики не спешат: в минувший понедельник, по данным ГПК, на выезд из Беларуси в общей сложности стояло около 70 грузовых авто, а на утро вторника очередей и вовсе не наблюдалось.
"На прошлой 4-дневной, а для кого-то 3-дневной рабочей неделе все пытались уместиться в те сжатые сроки, и образовывались очереди. Эта неделя длинная, 6 рабочих дней, и более планомерно распределен грузопоток через границу", - описал ситуацию Бычковский.
По его словам, на прошедших больших выходных был хороший поток, и, несмотря на замену программного обеспечения у литовской стороны, проходил он нормально.
"Поток выравнивается, и ситуация в целом спокойная", - подтвердил представитель ГПК.
Перед новым годом очереди на границе были минимальными, однако уже 3 января на территории Беларуси
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После больших рождественских выходных на границе Беларуси со странами Евросоюза пока нет больших очередей из фур: пограничники планомерно распределяют поток.
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