После блокировки аккаунтов Трампа Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

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пишет Лента.ру. Издание утверждает, что рост популярности связан с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной называется изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp,Лента.ру.





Уточняется, что в Parler накануне отключения начали появляться призывы переходить на Telegram.





8 января пользователей WhatsApp https://lenta.ru/news/2021/01/08/whats/ делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Соответствующее требование содержится в обновленном пользовательском соглашении, опубликованном на сайте WhatsApp. В соглашении говорится, что мессенджер, как часть корпорации Facebook, отныне будет делиться пользовательскими данными «со всем семейством ее приложений». Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.





7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.



