«Не хотят, так захотят». Лукашенко бравирует отношениями с Вашингтоном

Драматические события в Вашингтоне явно принесли официальному Минску моральное удовлетворение. Однако извлечь из этого серьезные практические дивиденды вряд ли удастся.



Фото с сайта «Голоса Америки»

Антиамериканская пропаганда получила свежую пищу

Захват Капитолия дал пропагандистские козыри всем, кому не нравится Америка. Как и следовало ожидать, в первых рядах оказались российские официальные лица.

Так, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сделал вывод, что «американская демократия очевидно захромала на обе ноги» и теперь, мол, Штаты уже не вправе навязывать курс другим.

Фактически все комментарии такого рода сводятся к тому, что после этих событий США лишились права называть себя ведущей мировой демократией и, как следствие, требовать от других соответствия неким якобы общепризнанным нормам.

В Беларуси по поводу атаки на американский парламент оперативно высказался Александр Лукашенко. Впрочем, его комментарий, прозвучавший при посещении храма в Минске на православное Рождество 7 января, можно назвать довольно сдержанным:

«Кто бы мог, владыко (митрополит Вениамин. — Ред.), подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди».

Государственная пропаганда тут же подхватила тему, обвиняя заокеанских деятелей в двойных стандартах.

Тем временем независимые российские и белорусские аналитики уже провели сравнительный анализ внешне схожих событий в Беларуси и США, показав принципиальные различия между ними. Так что более важным представляется поиск ответа на вопрос, отразится ли произошедшее в Вашингтоне на белорусско-американских отношениях.

Команда Байдена может довольно быстро выработать курс в отношении Минска

С тем, что в американском обществе есть серьезный раскол, трудно не согласиться. При этом следует иметь в виду, что его причиной послужили противоположные взгляды американцев на ряд аспектов внутренней, а не внешней политики.

Что же касается последней, то она, как известно, волнует граждан США лишь в тех случаях, когда непосредственно затрагиваются их жизненные интересы. Наиболее яркий пример — война во Вьетнаме.

Тем не менее, главные оппоненты Соединенных Штатов в мире непременно попытаются извлечь из американских проблем выгоду для себя. В первую очередь, разумеется, Москва. Вот только, судя по всему, из этого ничего не получится: у вашингтонской элиты по отношению к нынешнему российскому режиму давно сложился консенсус, американскому же населению российский вопрос малоинтересен.

При этом весь остальной Запад совершенно однозначно считает виновником скандальных событий Дональда Трампа, так что надежды Кремля на гипотетический раскол западного мира тоже безосновательны.

У официального Минска еще меньше шансов извлечь из американских потрясений какую-то пользу (кроме разве что некоторой внутриполитической). Просто в силу объективной невозможности оказывать на контрагента хотя бы мало-мальски серьезное воздействие.

Понятно, что в отсутствие каких-то экстраординарных событий, связанных с нашей страной, отношения с ней приоритетными для Белого дома не станут. Вместе с тем именно поэтому на них вряд ли сильно повлияют внутренние проблемы США, так что план действий для этого направления может быть выработан достаточно быстро.

Америку едва ли сильно обеспокоит риторика Минска и его пропаганды, поэтому в своем поведении Вашингтон будет руководствоваться исключительно собственными соображениями — геополитическими, демократическими, гуманитарными.

Сейчас о содержании «белорусского досье» новой американской администрации можно рассуждать лишь в самых общих чертах. В частности, на основе ряда предвыборных заявлений Джо Байдена можно предположить, что усилится давление на белорусские власти и увеличится поддержка гражданскому обществу.

Для контригры козырей мало

При том что вопрос о конкретных шагах команды Байдена остается открытым, есть подозрение, что они не вызовут у Минска чувства глубокого удовлетворения. И хотя белорусским властям преимущественно придется лишь реагировать на те или иные действия Вашингтона, кое-какие усилия для улучшения отношений Минском все же могут быть предприняты.

В вышедшем 10 января интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде Лукашенко заявил , что Минск намерен выстраивать отношения с США. На вопрос, хотят ли этого же в Вашингтоне, он ответил: «Не хотят, так захотят».

Что ж, уверенности Лукашенко не занимать, однако чем конкретно Минск может заинтересовать (или, напротив, напугать) Америку?

Скажем, вроде бы намеченная наконец отмена смертной казни волнует американцев гораздо меньше, нежели европейцев. Экономическое сотрудничество с Беларусью по меркам США настолько незначительно, что даже угроза его полного прекращения не станет для них существенным фактором.

Возможен и такой испытанный прием, как некоторое ослабление гаек внутри страны, включая освобождение политзаключенных. Однако иных из них белорусские власти, похоже, считают чрезвычайно опасными, попытка же выведения этих лиц за рамки обсуждения, скорее всего, просто сорвет сделку.

Пожалуй, самым многообещающим белорусскому руководству может показаться еще один проверенный способ — сыграть на угрозе поглощения страны Россией. Но не факт, что этот прием сработает снова. Тем более что когда начались протесты после выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко сам поспешил просить помощи у Кремля.