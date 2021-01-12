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«Угрожают расстрелом и желают скорее сдохнуть». Взявшая интервью у Лукашенко Наиля Аскер-Заде жалуется на угрозы
Источник материала: Навiны
Наиля Аскер-Заде, взявшая интервью у Александра Лукашенко, пожаловалась на угрозы в своей адрес.
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«Угрожают расстрелом и желают скорее сдохнуть». Взявшая интервью у Лукашенко Наиля Аскер-Заде жалуется на угрозы
Наиля Аскер-Заде, взявшая интервью у Александра Лукашенко, пожаловалась на угрозы в своей адрес.
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