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«Угрожают расстрелом и желают скорее сдохнуть». Взявшая интервью у Лукашенко Наиля Аскер-Заде жалуется на угрозы

12.01.2021 09:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Наиля Аскер-Заде, взявшая интервью у Александра Лукашенко, пожаловалась на угрозы в своей адрес.

«Угрожают расстрелом и желают скорее сдохнуть». Взявшая интервью у Лукашенко Наиля Аскер-Заде жалуется на угрозы

По ее словам беседа вызвала широкий резонанс: «Но, помимо комплиментов и профессиональной критики (без неё никак), встречается и другое. Желают, чтобы моих детей «еб*ли дубинкой» и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть». Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых). Мне про ад тоже достаётся».

 
 
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Наиля Аскер-Заде, взявшая интервью у Александра Лукашенко, пожаловалась на угрозы в своей адрес.
 
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