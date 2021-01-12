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Intel представила процессоры 12-го поколения — 10 нм и кластеры ядер разной производительности

12.01.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Intel представила в рамках CES 2021 процессоры 12-го поколения — гибридные Alder Lake, в которых используется технология, подобная BIG.little от ARM, когда вычислительные ядра разделены на высокопроизводительные и энергоэффективные. Подобное решение применялось в чипах Lakefield, ориентированных на мобильные устройства.

Alder Lake, в свою очередь, станут основой для будущих универсальных решений, отмечают в Intel.

В Alder Lake применяется 10-нм технологический процесс — «улучшенная версия» дизайна SuperFin, имплементированного в чипах 11-го поколения Tiger Lake. Первые готовые решения на базе Alder Lake с производительными ядрами Golden Lake и энергоэффективными Gracemont появятся в продаже во второй половине года.

Вероятно, Alder Lake поможет Intel конкурировать с M1 компании Apple.

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Компания Intel представила в рамках CES 2021 процессоры 12-го поколения — гибридные Alder Lake, в которых используется технология, подобная BIG.little от ARM, когда вычислительные...
 
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