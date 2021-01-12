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Как закрыть двор шлагбаумом, куда идут деньги с коммуналки: в Могилеве расскажут о правах жильцов многоэтажек

12.01.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанам расскажут, как решать вместе проблемы своей многоэтажки, почему нужно объединяться, как контролировать деньги, которые все платят «за дом» по коммуналке и прочее. Но расскажут только тем, кто придет на семинар «Права жильцов многоквартирных домов». Его проведет Региональный экспертный клуб.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Семинар бесплатный, но на него нужно предварительно зарегистрироваться тут, так как количество мест ограничено.

Семинар может быть полезен всем, кто хочет сделать свою многоэтажку удобной для жизни. Как установить видеонаблюдение и как оно будет работать? Как установить шлагбаум на парковке, высадить изгородь, украсить территорию? Организаторы считают, что семинар будет полезен активным жителям многоквартирных домов, членам правления, председателям и бухгалтерам товариществ собственников и жилищных кооперативов, будущим новоселам, жильцам, которые считают что их права нарушены.

На семинаре расскажут также о современных методах эффективного
самоуправления в сфере ЖКХ, законодательстве, регулировании финансовых потоков дома и пр.

Семинар пройдет в четверг, 14 января, с 18.00 до 21.00 в пространстве «Читайбург»
на ул. Ленинской, 7 (1-й этаж).

 
 
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Как сделать свою многоэтажку удобной для жизни, объяснит «Региональный экспертный клуб».
 
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