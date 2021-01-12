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Как закрыть двор шлагбаумом, куда идут деньги с коммуналки: в Могилеве расскажут о правах жильцов многоэтажек
Источник материала: Tut.by
Могилевчанам расскажут, как решать вместе проблемы своей многоэтажки, почему нужно объединяться, как контролировать деньги, которые все платят «за дом» по коммуналке и прочее. Но расскажут только тем, кто придет на семинар «Права жильцов многоквартирных домов». Его проведет Региональный экспертный клуб.
Семинар бесплатный, но на него нужно предварительно зарегистрироваться
Семинар может быть полезен всем, кто хочет сделать свою многоэтажку удобной для жизни. Как установить видеонаблюдение и как оно будет работать? Как установить шлагбаум на парковке, высадить изгородь, украсить территорию? Организаторы считают, что семинар будет полезен активным жителям многоквартирных домов, членам правления, председателям и бухгалтерам товариществ собственников и жилищных кооперативов, будущим новоселам, жильцам, которые считают что их права нарушены.
На семинаре расскажут также о современных методах эффективного
Семинар пройдет в четверг, 14 января, с 18.00 до 21.00 в пространстве «Читайбург»
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Как закрыть двор шлагбаумом, куда идут деньги с коммуналки: в Могилеве расскажут о правах жильцов многоэтажек
Как сделать свою многоэтажку удобной для жизни, объяснит «Региональный экспертный клуб».
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