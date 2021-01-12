Как закрыть двор шлагбаумом, куда идут деньги с коммуналки: в Могилеве расскажут о правах жильцов многоэтажек

Источник материала: Tut.by

Могилевчанам расскажут, как решать вместе проблемы своей многоэтажки, почему нужно объединяться, как контролировать деньги, которые все платят «за дом» по коммуналке и прочее. Но расскажут только тем, кто придет на семинар «Права жильцов многоквартирных домов». Его проведет Региональный экспертный клуб.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Семинар бесплатный, но на него нужно предварительно зарегистрироваться тут , так как количество мест ограничено.

Семинар может быть полезен всем, кто хочет сделать свою многоэтажку удобной для жизни. Как установить видеонаблюдение и как оно будет работать? Как установить шлагбаум на парковке, высадить изгородь, украсить территорию? Организаторы считают, что семинар будет полезен активным жителям многоквартирных домов, членам правления, председателям и бухгалтерам товариществ собственников и жилищных кооперативов, будущим новоселам, жильцам, которые считают что их права нарушены.

На семинаре расскажут также о современных методах эффективного

самоуправления в сфере ЖКХ, законодательстве, регулировании финансовых потоков дома и пр.

Семинар пройдет в четверг, 14 января, с 18.00 до 21.00 в пространстве «Читайбург»

на ул. Ленинской, 7 (1-й этаж).