Робот-домработница и пылесос с нейросетями: Samsung показала устройства «новой нормальности» на CES 2021

Источник материала: Tut.by

Samsung провела виртуальную пресс-конференцию на CES 2021 и представила несколько устройств «новой нормальности». В компании отметили, что «мир изменился», и поставили в его центр домашнее пространство потенциального клиента.





Компания показала робота-домработницу, робопылесос со встроенным распознаванием объектов и животных, домашнего робота для заботы о пользователях и не только. TJ рассказывает главное об устройствах концепции будущего от Samsung.

Робот Bot Handy уберёт белье, загрузит посудомойку и нальёт вина

Samsung Bot Handy оснащён системой распознавания предметов и может взаимодействовать с окружением. В компании утверждают, что робот может стать «продолжением пользователя» и разгрузить его от работы по дому.

К примеру, робот может понять разницу между вещами из разных материалов, убраться дома или провести сервировку стола. Bot Handy совмещает в себе возможности уборщика и дворецкого — он может даже налить вина пользователю.





Робот распознаёт объекты с помощью камеры и машинного обучения. Он сам может определить, с какой силой брать те или иные предметы, чтобы не повредить их. Дата выхода устройства и стоимость остаются неизвестны — устройство находится в стадии концепта.

Робот-пылесос JetBot 90 AI+ работает на нейросетях и позволяет играть с животными

Samsung также показали робопылесос со сложным названием JetBot 90 AI+, который использует технологию распознавания объектов для расчёта оптимального маршрута уборки. Для этого устройство оснастили датчиками LiDAR и 3D-сенсорами, которые фиксируют окружение.

В компании утверждают, что устройство может избегать кабелей и мелких предметов, а также очищать труднодоступные участки дома. Робопылесос также работает с приложением SmartThings и оснащён камерой, через которую владелец может следить за тем, что происходит дома в его отсутствие, а также играть с животными.





JetBot 90 AI+ стал первым в мире робопылесосом на базе ИИ-технологий Intel. С помощью LiDAR-датчиков, как у беспилотных машин, он определяет расстояние и строит карту окружения, а 3D-сенсор определяет объекты вроде игрушки, ножек мебели и небольших предметов на полу.

Робот сам держится подальше от деликатных и хрупких вещей. При необходимости он может заехать под мебель, если поймёт, что влезет в проём, а если объект окажется потенциально опасным или будет способен привести к загрязнениям, то устройство его объедет.





JetBot 90 AI+ также получил самоочищающуюся щётку. Он всасывает пыль из воздуха и грязь с пола на мощности до 30 Вт с помощью цифрового инверторного мотора. После уборки робопылесос сам отгружает мусор в специальный мешок, прикреплённый к станции зарядки. Его нужно менять лишь в два-три месяца, утверждают в Samsung. Цену и дату старта продаж JetBot 90 AI+ в компании не уточнили.

Робот Bot Care ухаживает за пользователями дома

Bot Care предназначен для заботы о пользователях. Устройство распознаёт поведение пользователя и работает в качестве повседневного интеллектуального помощника.





Робот сам изучает распорядок дня и привычки владельца, чтобы отправлять ему важные напоминания и помогать без подсказок. Bot Care оснащён LED-панелью и дисплеем, который позволяет проводить видеозвонки, он сам способен перемещаться по дому вместе с пользователем.





В будущем компания планирует разрабатывать и других роботов — в том числе специальное устройство для физических магазинов. Кроме того, компания намерена развивать GEMS — собственный экзоскелет для повышения мобильности.

Четырехдверный холодильник, 110-дюймовый телевизор MICRO LED и другие анонсы

Помимо роботов Samsung представила более привычные устройства для дома. Среди них четырёхдверный холодильник Samsung Bespoke Flex со сменными панелями различных цветов и материалов. Он оснащён новым отсеком Beverage Center с диспенсером для воды и автоматически заполняемым кувшином.





Компания также показала 110-дюймовый телевизор с MICRO LED-матрицей. Дисплей состоит из неорганических светодиодов и практически лишён рамок. Устройство также поддерживает режим работы Quad View и может выводить сразу четыре потока контента на одном экране. Его обещают выпустить в продажу весной 2021 года, цена пока неизвестна.





Samsung также представила новые стиральные и сушильные машины Smart Dial серии 8800, в которых «переосмыслили» процесс стирки. Для этого в устройства встроили алгоритмы — они запоминают предпочтения пользователей и часто используемые настройки, а потом определяют их приоритетность для быстрого доступа на панели управления.

Машины также могут порекомендовать режимы на основе прошлых стирок в зависимости от времени или дня недели. А функция OptiWash определяет вес белья и на основе этого заполняет бак определённым количеством воды и моющего средства и сама определяет оптимальное время для стирки.





Вместе с устройствами Samsung представила два новых сервиса. SmartThings Cooking работает на основе алгоритмов Food AI и может составить меню на всю неделю, показать список необходимых ингредиентов и сам подключается к продуктовым магазинам, позволяя заказывать продукты с экрана холодильника или смартфона.





На «умных» телевизорах Samsung также появился сервис Smart Trainer, который позволяет тренироваться из дома. Функция Smart Trainer в реальном времени отслеживает и анализирует упражнения, при необходимости корректируя технику, а в процессе пользователю показывают прогресс.





Экологичность, образование и доступность — концепция будущего от Samsung

Samsung также поделилась общим видением своей концепции ближайшего будущего после пандемии Covid-19. В компании отметили, что «универсального решения» не существует, поэтому инженеры сконцентрировались на трёх ключевых сферах — экологичности, образовании и доступности.

К примеру, компания развивает экономику замкнутого цикла — для этого она разрабатывает упаковку, которую можно не выбрасывать, а превращать в специальный домик для домашних животных, подставку для журналов или прикроватную тумбочку. Помимо этого, Samsung продвигает программу Upcycling at Home, которая позволяет найти новое применение устаревшим устройствам и выпускает пульты для телевизоров на солнечных батареях.





Samsung также делает ставку на технологическое образование. Для этого компания развивает программы Solve for Tomorrow и Innovation Campus. Первая позволяет молодёжи решать общественные проблемы с помощью технологий, а вторая — развивает технические навыки для работы в будущем.