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Усов: «Это как черная метка»
12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о госнаградах и благодарностях для Азаренка, Муковозчика и других пропагандистов.
– Система чтит своих «героев», ничего удивительно. Все закономерно, –
Для полноты картины стоит еще дать им квартиры в центе Минска, служебные дачи, обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте и направить читать лекции в университет, чтобы опытом делились.
Заметьте, никто не заставлял и не принуждал – это был сознательный выбор. Хотя для этого нужно иметь хотя бы сознание.
Действительно, нужно иметь мужество, чтобы, зная историю гитлеровской Германии, судьбу коммунистической номенклатуры в некоторых постсоветских странах, понимая, что современные технологии и современные общества будут помнить многое, – служить тирану. Но это скорее привычка, программа вируса, который либо уничтожит общество, либо сформирует иммунитет на годы вперед.
В принципе награда за злодейство в порочной системе – это как черная метка, от которой уже никогда не отмыться и не оправдаться.
Это также хороший урок для общества, когда оно может воочию увидеть весь концентрат глупости, невероятного разложения внутреннего человеческого существа, когда оно решает прислуживать злу.
С другой стороны, это также свидетельство того, что власть прибегает к последним внутренним резервам, режим может надеяться только на худших из худших.
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Политолог – о госнаградах и благодарностях для Азаренка, Муковозчика и других пропагандистов.
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