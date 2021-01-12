Усов: «Это как черная метка»

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Политолог – о госнаградах и благодарностях для Азаренка, Муковозчика и других пропагандистов.





– Система чтит своих «героев», ничего удивительно. Все закономерно, – пишет Павел Усов. – Награды для всех тех, кто имел мужество продать совесть, честь, душу за возможность быть рядом с диктатором и обслуживать его потребности править.

Для полноты картины стоит еще дать им квартиры в центе Минска, служебные дачи, обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте и направить читать лекции в университет, чтобы опытом делились.

Заметьте, никто не заставлял и не принуждал – это был сознательный выбор. Хотя для этого нужно иметь хотя бы сознание.

Действительно, нужно иметь мужество, чтобы, зная историю гитлеровской Германии, судьбу коммунистической номенклатуры в некоторых постсоветских странах, понимая, что современные технологии и современные общества будут помнить многое, – служить тирану. Но это скорее привычка, программа вируса, который либо уничтожит общество, либо сформирует иммунитет на годы вперед.

В принципе награда за злодейство в порочной системе – это как черная метка, от которой уже никогда не отмыться и не оправдаться.





Это также хороший урок для общества, когда оно может воочию увидеть весь концентрат глупости, невероятного разложения внутреннего человеческого существа, когда оно решает прислуживать злу.

С другой стороны, это также свидетельство того, что власть прибегает к последним внутренним резервам, режим может надеяться только на худших из худших.