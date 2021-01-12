ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Усов: «Это как черная метка»

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о госнаградах и благодарностях для Азаренка, Муковозчика и других пропагандистов.

Усов: «Это как черная метка»

– Система чтит своих «героев», ничего удивительно. Все закономерно, – пишет Павел Усов. – Награды для всех тех, кто имел мужество продать совесть, честь, душу за возможность быть рядом с диктатором и обслуживать его потребности править.

Для полноты картины стоит еще дать им квартиры в центе Минска, служебные дачи, обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте и направить читать лекции в университет, чтобы опытом делились.

Заметьте, никто не заставлял и не принуждал – это был сознательный выбор. Хотя для этого нужно иметь хотя бы сознание.

Действительно, нужно иметь мужество, чтобы, зная историю гитлеровской Германии, судьбу коммунистической номенклатуры в некоторых постсоветских странах, понимая, что современные технологии и современные общества будут помнить многое, – служить тирану. Но это скорее привычка, программа вируса, который либо уничтожит общество, либо сформирует иммунитет на годы вперед.

В принципе награда за злодейство в порочной системе – это как черная метка, от которой уже никогда не отмыться и не оправдаться.

Усов: «Это как черная метка»

Это также хороший урок для общества, когда оно может воочию увидеть весь концентрат глупости, невероятного разложения внутреннего человеческого существа, когда оно решает прислуживать злу.

С другой стороны, это также свидетельство того, что власть прибегает к последним внутренним резервам, режим может надеяться только на худших из худших.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог – о госнаградах и благодарностях для Азаренка, Муковозчика и других пропагандистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны показало работу и тренировки наблюдательного пункта в Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by