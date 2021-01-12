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Минобороны показало работу и тренировки наблюдательного пункта в Карабахе
12.01.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Через пункт непрерывно едут машины с беженцами, возвращающимися в Карабах. Задача миротворцев – проверить количество гражданских в автомашинах и внести данные в статистику, которую периодически приводит ведомство.
"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - говорится в сообщении Минобороны.
В ролике также показано, как тренируются миротворцы. В наблюдательном пункте оборудованы огневые точки, присутствует и военная техника.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди гражданских. Стороны пытались прийти к перемирию, но результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе находятся российские миротворцы.
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Российские миротворцы продолжают свою миссию в Нагорном Карабахе. Смотрите на видео, как работает один из наблюдательных пунктов на территории непризнанной...
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