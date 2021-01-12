Минобороны показало работу и тренировки наблюдательного пункта в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Через пункт непрерывно едут машины с беженцами, возвращающимися в Карабах. Задача миротворцев – проверить количество гражданских в автомашинах и внести данные в статистику, которую периодически приводит ведомство.

"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - говорится в сообщении Минобороны.

В ролике также показано, как тренируются миротворцы. В наблюдательном пункте оборудованы огневые точки, присутствует и военная техника.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди гражданских. Стороны пытались прийти к перемирию, но результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе находятся российские миротворцы.

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