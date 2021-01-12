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Эксперт оценила внешний вид Лукашенко: речь идет о кепках, олимпийках и тренировочных штанах

12.01.2021 09:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт по имиджу и протоколу оценила внешний вид президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвала его любимые предметы одежды. Соответствующий материал публикует портал TUT.BY.

Эксперт оценила внешний вид Лукашенко: речь идет о кепках, олимпийках и тренировочных штанах
Модный редактор Екатерина Гордеева отметила, что политик много лет выстраивал имидж «крепкого хозяина». По ее предположению, пренебрежение Лукашенко дресс-кодом демонстрирует близость к своему народу: речь идет о кепках, олимпийках и тренировочных штанах, в которых он мог появиться на публичном мероприятии.

Гордеева также рассказала, что белорусский президент полюбил рубашки с коротким рукавом, хотя это и противоречит установленному дресс-коду. «В сочетании со строгим деловым костюмом такая рубашка позволительна лишь в том случае, если, невзирая на жару, ее обладатель ни разу не снимет пиджак», — пояснила эксперт, добавив, что политик часто пренебрегает этим правилом.

Помимо этого Лукашенко часто сочетает спортивные поло и классические брюки и носит белую рубашку на резинке, которая напоминает элемент военной формы. В такой одежде он неоднократно появлялся летом. «В последнее время президент явно тяготеет к стилю милитари и даже дважды появлялся на публике в полной экипировке. Такой имиджевый ход, вероятнее всего, задумывался как демонстрация силы и решительности», — добавила Гордеева.



Модный редактор подчеркнула, что, когда речь идет о внешнем виде «топового чиновника», важно не смешивать разные стили. В пример она привела день, когда президент появился на публике в поло и классическом костюме, которые не сочетались друг с другом. По словам Гордеевой, такой образ напоминает «учителя физкультуры пенсионного возраста», а не современного и активного мужчину.

В июне красота на тот момент 15-летнего сына Лукашенко привлекла внимание россиянок во время посещения парада Победы в Москве. Свое восхищение по поводу его внешности они выражали в соцсетях, пишет Лента.ру.


фото: president.gov.by
 
 
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Эксперт по имиджу и протоколу оценила внешний вид президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвала его любимые предметы одежды. Соответствующий материал...
 
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