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СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа
Источник материала: ОНТ
Президент США Дональд Трамп обвинил членов движения «Антифа» в беспорядках, которые 6 января произошли в здании конгресса. Об этом
По данным источника, об этом действующий глава США заявил во время телефонного разговора с конгрессменом Кевином Маккарти. Последний не соглашался с президентом и пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники Трампа, на что указывают видео- и фотодоказательства. Подчеркивается, что разговор политиков был напряженным.
Маккарти также призвал Трампа следовать американским традициям передачи власти и настаивал, что Дональду пора прекратить высказываться о фальсификациях на выборах.
Фото: Tasos Katopodis/Getty Images
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Президент США Дональд Трамп обвинил членов движения «Антифа» в беспорядках, которые 6 января произошли в здании конгресса. Об этом информирует портал Axios. По данным...
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