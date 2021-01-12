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СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа

12.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа

Президент США Дональд Трамп обвинил членов движения «Антифа» в беспорядках, которые 6 января произошли в здании конгресса. Об этом информирует портал Axios.

По данным источника, об этом действующий глава США заявил во время телефонного разговора с конгрессменом Кевином Маккарти. Последний не соглашался с президентом и пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники Трампа, на что указывают видео- и фотодоказательства. Подчеркивается, что разговор политиков был напряженным.

Маккарти также призвал Трампа следовать американским традициям передачи власти и настаивал, что Дональду пора прекратить высказываться о фальсификациях на выборах.

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп обвинил членов движения «Антифа» в беспорядках, которые 6 января произошли в здании конгресса. Об этом информирует портал Axios. По данным...
 
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