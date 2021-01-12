В Украине наблюдается рост цен на фоне падения уровня жизни

Источник материала: ОНТ

Рост цен на фоне падения уровня жизни. В Украинской Раде увидели намерение кабинета министров «утопить» граждан страны в долгах. Об этом заявил депутат Вадим Рабинович, Cопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Политик расценивает повышение цен как намерение угодить западным партнерам. По новым тарифам среднестатистическая украинская семья будет платить за двухкомнатную квартиру в среднем на тысячу гривен больше, чем в прошлом году. Это почти 100 белорусских рублей. А для тех, кто живет в частном доме, платежки придут с космическими суммами.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Повышение цен спровоцировало акции протеста в нескольких регионах страны. По всей стране прокатилась череда блокировок основных автомагистралей. Напомним, Украина не закупает российский газ напрямую с конца ноября 2015 года, а перекупает его у европейских трейдеров, что ведёт к большой переплате.

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