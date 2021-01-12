Снег и дождь вызвали наводнения в Сербии

Источник материала: ОНТ

Снег и проливные дожди, в течение нескольких дней продолжающиеся в Сербии, вызвали затопление поселений и полей. Об этом информирует Associated Press.

В южных муниципалитетах Власотинце и Дольевац объявили чрезвычайное положение. Более 20 человек были эвакуированы из своих домов.

В районе города Лесковац затопленными оказались многочисленные постройки и дома. Без питьевой воды остались близлежащие деревни.

В восточной и центральной Сербии в результате сильных снегопадов обрушились линии электропередач, тысячи людей остались без света.

Фото: Associated Press

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