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Снег и дождь вызвали наводнения в Сербии
Источник материала: ОНТ
Снег и проливные дожди, в течение нескольких дней продолжающиеся в Сербии, вызвали затопление поселений и полей. Об этом
В южных муниципалитетах Власотинце и Дольевац объявили чрезвычайное положение. Более 20 человек были эвакуированы из своих домов.
В районе города Лесковац затопленными оказались многочисленные постройки и дома. Без питьевой воды остались близлежащие деревни.
В восточной и центральной Сербии в результате сильных снегопадов обрушились линии электропередач, тысячи людей остались без света.
Фото: Associated Press
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Снег и проливные дожди, в течение нескольких дней продолжающиеся в Сербии, вызвали затопление поселений и полей. Об этом информирует Associated Press. В южных...
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