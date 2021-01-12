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Telegram стал вторым по количеству скачиваний мессенджером в США
Источник материала: ОНТ
После блокировки аккаунта Трампа в Twitter и удаления из магазинов Apple и Google соцсети Parler, Telegram стал вторым по скачиваемости в США,
Мессенджер Telegram вырвался в число лидеров по количеству скачиваний на территории США, после того как администрация Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, а компании Apple и Google удалили из своих магазинов приложений популярную у сторонников политика соцсеть Parler.
Аналитики подсчитали, что с 6 января, Telegram в США скачали около 545 тысяч раз, что в три раза превышает результат предыдущей недели. Резкий скачок популярности мессенджера Павла Дурова также могло вызвать изменение политики конфиденциальности WhatsApp. По новому пользовательскому соглашению, персональные данные пользователей будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook.
Фото: Carl Court/Getty Images Europe
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После блокировки аккаунта Трампа в Twitter и удаления из магазинов Apple и Google соцсети Parler, Telegram стал вторым по скачиваемости в США, информирует РБК. Мессенджер Telegram...
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