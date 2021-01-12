12 детей подорвались на мине в Сирии

Источник материала: ОНТ

Двое детей погибли и десять получили ранения в результате взрыва мины в городе Шейх-Мискин на юге Сирии, сообщает БЕЛТА.

Раненые были госпитализированы в местные больницы, большинство детей – из одной семьи.

По имеющейся информации, мину оставили террористы, покидающие Шейх-Мискин. Взрывные устройства в Сирии – наследие террористических группировок, которые при отступлении оставляли их, часто маскируя под игрушки.

Фото: imp-navigator

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram