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12 детей подорвались на мине в Сирии
Источник материала: ОНТ
Двое детей погибли и десять получили ранения в результате взрыва мины в городе Шейх-Мискин на юге Сирии,
Раненые были госпитализированы в местные больницы, большинство детей – из одной семьи.
По имеющейся информации, мину оставили террористы, покидающие Шейх-Мискин. Взрывные устройства в Сирии – наследие террористических группировок, которые при отступлении оставляли их, часто маскируя под игрушки.
Фото: imp-navigator
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Двое детей погибли и десять получили ранения в результате взрыва мины в городе Шейх-Мискин на юге Сирии, сообщает БЕЛТА. Раненые были госпитализированы в местные...
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