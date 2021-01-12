Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге (Россия) при пожаре в девятиэтажном жилом доме погибли восемь человек, среди них ребенок. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла около 02:50 по минскому времени. Пожар вспыхнул на втором этаже жилой девятиэтажки. По всем этажам было плотное задымление. Из дома эвакуировали 90 человек, среди них девять детей.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Погибших обнаружили на втором, пятом и девятом этажах.

Уточняется, что площадь горения составила 30 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 30 спасателей и девять единиц техники.

Фото: Мария Попова/ТАСС

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