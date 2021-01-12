ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

12.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге (Россия) при пожаре в девятиэтажном жилом доме погибли восемь человек, среди них ребенок. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла около 02:50 по минскому времени. Пожар вспыхнул на втором этаже жилой девятиэтажки. По всем этажам было плотное задымление. Из дома эвакуировали 90 человек, среди них девять детей.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Погибших обнаружили на втором, пятом и девятом этажах.

Уточняется, что площадь горения составила 30 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 30 спасателей и девять единиц техники.

Фото: Мария Попова/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Екатеринбурге (Россия) при пожаре в девятиэтажном жилом доме погибли восемь человек, среди них ребенок. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе в кювет опрокинулся VW. На передней оси были летние шины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by