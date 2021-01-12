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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Источник материала: ОНТ
В Екатеринбурге (Россия) при пожаре в девятиэтажном жилом доме погибли восемь человек, среди них ребенок. Об этом
Трагедия произошла около 02:50 по минскому времени. Пожар вспыхнул на втором этаже жилой девятиэтажки. По всем этажам было плотное задымление. Из дома эвакуировали 90 человек, среди них девять детей.
Как
Погибших обнаружили на втором, пятом и девятом этажах.
Уточняется, что площадь горения составила 30 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 30 спасателей и девять единиц техники.
Фото: Мария Попова/ТАСС
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В Екатеринбурге (Россия) при пожаре в девятиэтажном жилом доме погибли восемь человек, среди них ребенок. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по...
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