На трёхсторонней встрече в Москве подписано совместное соглашение о развитии Нагорного Карабаха

Источник материала: ОНТ

Совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха подписали в Москве. Это стало итогом переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении.

Конкретные планы разрабатываются на уровне правительств. Создана рабочая группа, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Спустя два месяца после прекращения огня условия мирного соглашения в целом соблюдаются. В регионе обеспечивают безопасность российские миротворцы. Разблокированы транспортные коммуникации, восстанавливается инфраструктура пострадавших войны регионов.

Напомним, боевые действия в регионе продолжались около полутора месяцев. Число погибших с обеих сторон превысило 5 тысяч человек, разрушены населённые пункты и коммуникации. Тысячи людей вынуждены были покинуть дома. Бои прекратилась лишь 10 ноября, когда при участии России было подписано трёхстороннее соглашение о прекращении огня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram