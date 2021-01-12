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На трёхсторонней встрече в Москве подписано совместное соглашение о развитии Нагорного Карабаха

12.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На трёхсторонней встрече в Москве подписано совместное соглашение о развитии Нагорного Карабаха

Совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха подписали в Москве. Это стало итогом переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении.  

Конкретные планы разрабатываются на уровне правительств. Создана рабочая группа, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Спустя два месяца после прекращения огня условия мирного соглашения в целом соблюдаются. В регионе обеспечивают безопасность российские миротворцы.  Разблокированы транспортные коммуникации, восстанавливается инфраструктура пострадавших войны регионов. 

Напомним, боевые действия  в регионе продолжались около полутора месяцев. Число погибших с обеих сторон превысило 5 тысяч человек, разрушены населённые пункты и коммуникации. Тысячи людей вынуждены были покинуть дома. Бои прекратилась лишь 10 ноября, когда при участии России было подписано трёхстороннее соглашение о прекращении огня. 

 

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Совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха подписали в Москве. Это стало итогом переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении.   Конкретные планы...
 
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