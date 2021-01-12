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Милое личико и стальные мышцы. История девушки-пауэрлифтера
Источник материала: ОНТ
Внешность Юлия Винс вызывает двоякие чувства: объёмные руки и бедра в сочетании с красивым лицом и длинными волосами. Девушка 11 лет занимается спортом, особенно её увлекает пауэрлифтинг.
Юле постоянно задают вопрос, почему она выбрала такой не женский вид спорта. Девушка говорит, что только это помогает ей уверенно идти по жизни. При росте 165 см и среднем весе 65 кг девушка приседает со штангой весом более 200 кг, делает жим лежа в 100 кг и занимает призовые места на соревнованиях.
С 2015 года Юлия Винс – мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу AWPC с допинг-контролем.
Необычная девушка активно ведёт свой
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Внешность Юлия Винс вызывает двоякие чувства: объёмные руки и бедра в сочетании с красивым лицом и длинными волосами. Девушка 11 лет занимается спортом, особенно её...
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