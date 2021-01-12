Милое личико и стальные мышцы. История девушки-пауэрлифтера

Источник материала: ОНТ

Внешность Юлия Винс вызывает двоякие чувства: объёмные руки и бедра в сочетании с красивым лицом и длинными волосами. Девушка 11 лет занимается спортом, особенно её увлекает пауэрлифтинг.



Источник: www.instagram.com/julia_vins Юле постоянно задают вопрос, почему она выбрала такой не женский вид спорта. Девушка говорит, что только это помогает ей уверенно идти по жизни. При росте 165 см и среднем весе 65 кг девушка приседает со штангой весом более 200 кг, делает жим лежа в 100 кг и занимает призовые места на соревнованиях.



Источник: www.instagram.com/julia_vins

С 2015 года Юлия Винс – мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу AWPC с допинг-контролем.



Источник: www.instagram.com/julia_vins

Необычная девушка активно ведёт свой Instagram и ютуб-канал . Больше миллиона пользователей Сети следят за её жизнью и спортивными успехами.



Источник: www.instagram.com/julia_vins





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