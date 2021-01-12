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Милое личико и стальные мышцы. История девушки-пауэрлифтера

12.01.2021 10:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милое личико и стальные мышцы. История девушки-пауэрлифтера

Внешность Юлия Винс вызывает двоякие чувства: объёмные руки и бедра в сочетании с красивым лицом и длинными волосами. Девушка 11 лет занимается спортом, особенно её увлекает пауэрлифтинг.  


Источник: www.instagram.com/julia_vins Юле постоянно задают вопрос, почему она выбрала такой не женский вид спорта. Девушка говорит, что только это помогает ей уверенно идти по жизни. При росте 165 см и среднем весе 65 кг девушка приседает со штангой весом более 200 кг, делает жим лежа в 100 кг и занимает призовые места на соревнованиях. 


Источник: www.instagram.com/julia_vins 

С 2015 года Юлия Винс – мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу AWPC с допинг-контролем.  


Источник: www.instagram.com/julia_vins 

Необычная девушка активно ведёт свой Instagram и ютуб-канал. Больше миллиона пользователей Сети следят за её жизнью и спортивными успехами. 


Источник: www.instagram.com/julia_vins 


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Внешность Юлия Винс вызывает двоякие чувства: объёмные руки и бедра в сочетании с красивым лицом и длинными волосами. Девушка 11 лет занимается спортом, особенно её...
 
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