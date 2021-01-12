На Брестчине пропал несовершеннолетний парень

В Брестской области ведется поиск 16-летнего Алексея Василаке, о судьбе которого уже несколько дней ничего не известно.





Как сообщается, он рано утром 8 января ушел из дома (проживает в Кобрине на улице Дзержинского, 46) и пропал. Родные Алексея отмечают, что он должен был поехать в Брест на учебу, но там так и не появился.