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Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебские бойцы сил спецопераций совершают полевой выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе занятий на полигоне Лосвидо «голубые береты» отработали задачи на огневых рубежах.
Согласно замыслу тренировки, парашютно-десантная рота вышла в назначенный район, где должна закрепиться и отразить нападение неприятеля. В арсенале крылатой пехоты автоматы, пулеметы, гранатометы.
Евгений Милевский, командир парашютно-десантной роты:
Артем Иваненко, командир парашютно-десантного взвода:
Для новобранцев эта тренировка стала первой в составе штатных подразделений.
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Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях
Новости Беларуси. Витебские бойцы сил спецопераций совершают полевой выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе занятий на полигоне Лосвидо...
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