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Qualcomm представила большой сканер отпечатков пальцев
Источник материала: Onliner
Qualcomm представила новое поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев — такие встраиваются в экраны смартфонов. Он стал больше предшественника на 77%, также повышена скорость его работы. 3D Sonic Sensor Gen 2 имеет размеры 8 на 8 мм против 4 на 9 мм у прошлого поколения.
В Qualcomm уверяют, что с учетом возросших габаритов и скорости обработки данных новое поколение сканеров будет работать на 50% эффективнее (быстрее), чем первое поколение сканеров.
Смартфоны с новым поколением сенсора появятся в первой половине 2021 года. Вероятно, этим мобильником станут устройства Galaxy S21, презентация которых состоится 14 января. На это указывает два фактора: Samsung является одним из крупнейших клиентов Qualcomm, а первая версия 3D Sonic Sensor дебютировала в 2018-м в смартфонах Galaxy S10.
В 2019 году, к слову, был представлен сенсор 3D Sonic Max с габаритами 20 на 30 мм, однако он представлял собой увеличенную версию 3D Sonic Sensor без изменений в его производительности.
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2636), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3300 мАч, 1 SIM
Android, экран 7.6" AMOLED (1768x2208), Qualcomm Snapdragon 865+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 1 SIM
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Qualcomm представила новое поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев — такие встраиваются в экраны смартфонов. Он стал больше предшественника на 77%, также...
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