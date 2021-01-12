Qualcomm представила большой сканер отпечатков пальцев

Источник материала: Onliner

Qualcomm представила новое поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев — такие встраиваются в экраны смартфонов. Он стал больше предшественника на 77%, также повышена скорость его работы. 3D Sonic Sensor Gen 2 имеет размеры 8 на 8 мм против 4 на 9 мм у прошлого поколения.

В Qualcomm уверяют, что с учетом возросших габаритов и скорости обработки данных новое поколение сканеров будет работать на 50% эффективнее (быстрее), чем первое поколение сканеров.

Смартфоны с новым поколением сенсора появятся в первой половине 2021 года. Вероятно, этим мобильником станут устройства Galaxy S21, презентация которых состоится 14 января. На это указывает два фактора: Samsung является одним из крупнейших клиентов Qualcomm, а первая версия 3D Sonic Sensor дебютировала в 2018-м в смартфонах Galaxy S10.

В 2019 году, к слову, был представлен сенсор 3D Sonic Max с габаритами 20 на 30 мм, однако он представлял собой увеличенную версию 3D Sonic Sensor без изменений в его производительности.