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В Минске наконец нашлось место для кинотеатра IMAX. Где, когда и для кого откроется?

12.01.2021 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кинотеатр IMAX предусмотрен проектом строительства торгово-развлекательного комплекса «Минск Сити Молл», который возводится в границах ул. Толстого — Рабкоровской — Вокзальной — Дружной. По словам главы администрации Октябрьского района Геннадия Люботынского, согласно инвестиционному договору стоимость строительства объекта, который возводит компания «Амтел Сити Молл», составляет не менее 28 млн долларов. 

Общая площадь трехэтажного комплекса составляет около 49 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрены супермаркет, аптека, оптика, торговые точки ювелирных сетей, помещения сотовых операторов и т. д. Второй этаж будет отдан для фешен-ретейла. На третьем, где разместится кинотеатр IMAX, запланированы также торговая зона «Все для детей», ресторан и просторный многоуровневый паркинг.

В настоящее время на объекте заканчивают работы по устройству кирпичных перегородок, монтируют витражи и сэндвич-панели, прокладывают сети электроснабжения, вентиляции, связи, начаты работы по устройству кровли, выполняют работы в паркинге.

В инвестиционном договоре датой ввода объекта в эксплуатацию значится декабрь 2022 г. Однако, по словам главы района, строительство ведется с опережением предусмотренных сроков, поэтому заказчик планирует завершить строительно-монтажные работы уже в 2021-м.

Неоспоримым достоинством данного торгово-развлекательного комплекса является его расположение в центре пересадочного узла, который представлен всеми видами общественного транспорта: городским, пригородным, республиканским и международным, — отметил Геннадий Люботынский. — Он также улучшит архитектурно-эстетический облик Октябрьского района, обеспечит создание новых рабочих мест, улучшит качество обслуживания населения, поможет смягчить проблему автопарковок.

 
Теги: Минск
 
 
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Кинотеатр IMAX предусмотрен проектом строительства торгово-развлекательного комплекса «Минск Сити Молл», который возводится в границах ул. Толстого —...
 
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