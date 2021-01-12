Водитель такси перестроился вслепую и врезался в патрульную машину (видео)

Источник материала: Onliner

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии. На трехполосном участке улицы автомобиль с наклейками такси пытается опередить всех: перестраивается из левого ряда в средний, и тут же — в правый. Рискованные маневры закончились столкновением с патрульной машиной.

ДТП имело место в Гомеле 10 января, указано в паблике «ЧП Беларусь | Будь в курсе!», где и был размещен ролик. По данным сообщества, такси столкнулось с авто ГАИ.

Пункт 79.3 ПДД, о котором нередко забывают жители городов, как раз про такие случаи. Он гласит: «При трех и более полосах движения в данном направлении запрещается производить перестроение на крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней».

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