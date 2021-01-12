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В Минске устроят Крещенский забег

12.01.2021 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 17 января впервые устроят Крещенский забег. Участники смогут не только преодолеть дистанцию и получить медаль, но и нырнуть в прорубь. Анонс забега опубликовала Белорусская федерация легкой атлетики.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Старт забега запланирован в 12.00 от спорткомплекса «Динамо» (Даумана, 23). Для участия в забеге нужна регистрация.

Участникам предложено две трейловые дистанции на выбор: 5 километров 300 метров (1 круг) и 20 километров 300 метров (4 круга).

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях у мужчин и женщин: 30 лет и младше, 31−40 лет, 41−50 лет, 51−60 лет и 60 и старше.

Федерация легкой атлетики напоминает, что бегунам не стоит недооценивать погодные условия и силу морозов и переоценивать свои возможности. Не замерзнуть перед стартом помогут разминка, прыжки в стартовом коридоре или теплая одежда, которую не жалко сбросить на дистанции. Во время бега делайте вдох носом, а выдох через рот или через нос, чтобы дыхательные каналы периодически прогревались теплым воздухом из легких.

— После можем окунуться в прорубь, — говорит Сергей Зыков, один из организаторов забега и участник. — Это для тех, кто занимается закаливанием и готов. Лично сам собираюсь бежать с голым торсом 20 километров, а на самом финише искупаться (если вы не занимаетесь зимним плаванием, не рекомендую). Всему свое время, берегите себя. Для того, чтобы забег принес удовольствие и пользу, помните: не рискуйте и при малейших чувствах охлаждения немедленно наденьте теплую флисовую кофточку, которая обязана быть у вас на поясе. Какие симптомы переохлаждения? Из личного опыта знаю, что падает темп бега и чувствуются покачивания. Необходимо как можно активно продолжать бег (ни в коем случае не останавливаться) и самое главное — одеться.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 17 января впервые устроят Крещенский забег. Участники смогут не только преодолеть дистанцию и получить медаль, но и нырнуть в прорубь.
 
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