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В Лидском районе в кювет опрокинулся VW. На передней оси были летние шины

12.01.2021 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лидском районе перевернулся автомобиль. О происшествии сообщает «Лiдская газета». Водитель, местный житель, не справился с управлением на проселочной дороге. Оказалось, что на передней оси Volkswagen установлены летние шины.


ДТП произошло около шести часов утра в воскресенье, 10 января. Несмотря на то, что дорога была расчищена, водитель допустил занос автомобиля и съехал в кювет, где опрокинулся. К счастью, никто не пострадал, рассказали в ГАИ.

ГАИ напоминает об обязательной смене сезонных шин и призывает водителей проявлять повышенное внимание при нынешних погодных условиях.

 
 
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ГАИ напоминает об обязательной смене сезонных шин и призывает водителей проявлять повышенное внимание при нынешних погодных условиях.
 
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