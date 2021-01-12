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В Лидском районе в кювет опрокинулся VW. На передней оси были летние шины
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе перевернулся автомобиль. О происшествии
ДТП произошло около шести часов утра в воскресенье, 10 января. Несмотря на то, что дорога была расчищена, водитель допустил занос автомобиля и съехал в кювет, где опрокинулся. К счастью, никто не пострадал, рассказали в ГАИ.
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ГАИ напоминает об обязательной смене сезонных шин и призывает водителей проявлять повышенное внимание при нынешних погодных условиях.
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