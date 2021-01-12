Как избавиться от зимнего кашля

Источник материала: Tut.by

Зима — тяжелое время для пациентов с заболеваниями легких и со слабыми бронхами. Как им безболезненно пережить холодный сезон? « АиФ » рассказывает заслуженный врач РФ, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.



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— Почему легкие так не любят мороз?

— При хронических заболеваниях легких дыхательные пути сужены и воспалены. На морозе, как известно, перехватывает дыхание (возникает дополнительный бронхоспазм). Это не только мешает дышать, но и способствует более тяжелому течению болезни.

Негативно влияют на состояние бронхолегочной системы и простудные заболевания, которых трудно избежать в холодное время года. Тяжелое течение ринита, синусита, гайморита, тонзиллита поддерживает воспалительные процессы на «нижних этажах» дыхательной системы (в трахее, бронхах и альвеолах).

Поэтому даже незначительная инфекция при хронических заболеваниях легких может вызвать серьезное осложнение.

У больных с высокой чувствительностью к холоду могут возникать приступы удушья при так называемой холодовой астме (разновидность бронхиальной). Бронхиальная астма — один из самых распространенных недугов, и заболеваемость продолжает расти. Каждые 15 лет число пациентов удваивается.

— В чем причина?

— Однозначного ответа нет. Многим пациентам астма передается по наследству. Агрессивным фактором риска этой болезни считается плохая экология. Поллютанты (частицы, присутствующие в загрязненном воздухе и раздражающие рецепторы бронхов) проникают в дыхательные пути и запускают в них воспалительный процесс.

Часто астма носит аллергический характер. Отличить ее от эндогенной может только аллерголог-иммунолог. Одним из маркеров такой астмы служат аллергический ринит и полипы в носу (аденоиды). Эти образования говорят об аллергической готовности дыхательных путей.

Древнеиндийский рецепт



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— У многих людей любое переохлаждение вызывает долгоиграющий кашель. Можно ли укрепить слабые бронхи?

— В таких случаях помогают плавание и регулярное промывание (лаваж) носоглотки. Этот способ пришел к нам из аюрведы (древнеиндийской медицины). Нужно взять небольшой шприц (без иглы), наполнить его морской водой и промывать нос таким образом, чтобы вода, вливаемая в одну ноздрю, выходила из другой или через рот. Регулярная санация полости носа повышает местный иммунитет, что делает дыхательные пути более устойчивыми к простудам.

Объем легких увеличивает (и улучшает их состояние) дыхательная гимнастика. Занятия показаны вне обострения. Когда бронхи сужены или воспалены, они малоэффективны.

Укрепляют бронхи и закаливающие процедуры, но проводить их лучше летом. Следует избегать переохлаждения. Любое простудное заболевание ухудшает состояние бронхов.

Чтобы существенно облегчить свое состояние, человеку со слабыми бронхами часто бывает достаточно отказаться от курения. В табачном дыме содержится 4 тыс. токсичных и раздражающих бронхи веществ. Поэтому опасно не только курить самому, но и находиться рядом с курильщиком.

Не снижая дозы

— Как пациенту с холодовой астмой пережить зиму?

— Так же, как и остальные времена года. Когда-то астма считалась социально значимым заболеванием с высокой смертностью. Если скорая не успевала приехать, пациент мог умереть от тяжелого астматического состояния. После того как появились эффективные ингаляционные препараты, которые быстро снимают бронхоспазм и воспаление, а также обладают противоаллергическим и иммунокорригирующим действием, астма перешла в разряд хорошо контролируемых недугов. Если пациент принимает лекарства по схеме (которая назначается индивидуально, в зависимости от стадии процесса и природы приступов), болезнь переходит в ремиссию.



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Если приступы бронхоспазма и сухого кашля возобновляются, это признак того, что нужны либо коррекция лечения, либо возобновление базисной терапии. Дело в том, что большинство пациентов стремится снизить дозу или вообще отказаться от гормонального ингалятора, что неизбежно приводит к обострению. Отменять глюкокортикоидный ингалятор можно, только если в течение 5 лет на фоне его приема не было ни одного приступа. В остальных случаях возможно лишь снижение дозировки (с разрешения врача).

— Что, кроме лекарств, может облегчить течение астмы?

— С возрастом болезнь может уйти сама. Дети и подростки болеют чаще, чем взрослые. В период гормональной перестройки (13−14 лет) астма нередко исчезает. Правда, во время следующей (после 50 лет) может опять вернуться.

При астме нужно с осторожностью употреблять продукты, которые могут спровоцировать приступ: шоколад, цитрусовые, красное вино, красные ягоды и фрукты, океаническую рыбу. Облегчение приносят физиотерапия (соляные пещеры) и иглоукалывание. Эффект дают закаливание и физическая активность. Большой спорт может служить провокатором у людей с предрасположенностью к «астме физического усилия» (при нагрузке человек дышит чаще, а гипервентиляционный эффект провоцирует бронхоспазм).

Смягчает течение недуга перемена климата.

Однако это лишь вспомогательные методы. Заменить базисную терапию они не могут.